Demirtaş'tan muhalefete çağrı: Türkiye değişime gebe, birliğe ihtiyaç var

İmralı sürecinde gelişmeler yasal adımlara kadar ilerledi. DEM Parti, iktidarı yasal adımları atmamak ile eleştirirken Öcalan'dan gelen mesajlar geniş yankı uyandırmaya devam ediyor. Öcalan'ın İmralı ziyaretlerinden sızan son açıklamalarında Demirtaş'ı işaret ederek, "Yahu adım atan ben, katkı yapan benim. Ama “Öcalan ile olmaz” diyorlar. Engel benmişim gibi. Bu durumda ya beni öldürmeli ya da benim kendimi öldürmem lazım. O zaman başkasını bulun, çözsün. Selahattin [Demirtaş] diyorlar. Selahattin ne yapabilir? " ifadelerini kullandı.

Öcalan'dan çok konuşulacak açıklamalar

Öcalan'ın aynı açıklamalarında Bahçeli için de, "Türkiye’de cesur olan Devlet Bahçeli’dir. DEM’lilere de beni hatırlatıyor ve “kurucu önderi esas alın” diyor. Evet ikinci Sevr’e gidiliyor. Balkanlardaki durum gibi. Siyaset “terörist başı” ile görüşmem diyordu. Bahçeli en son cesurca “Ben giderim” dedi. İnanılır gibi değildir. En büyük rakibim, bunu söylüyor. Ama muhalefet diye geçinenler gelmedi." ifadelerini kullandı.

DEM VE DEMİRTAŞ MUHALEFETİ İŞARET ETTİ

Öcalan'ın açıklamaları özellikle Bahçeli ve Demirtaş noktasında hayli geniş yankı uyandırırken bugün Edirne'de DEM Parti yetkilileri AİHM'nin kesin kararına rağmen tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti. DEM Parti, Demirtaş ve Mızraklı ziyareti sonrası siyasi partilerle ortak açıklamada bulundu.

"TÜRKİYE BÜYÜK DEĞİŞİM VE GELİŞİMLERE GEBEDİR"

Burada Selahattin Demirtaş ve Adnan Mızraklı'nın mesajı okundu. Demirtaş mesajında iktidardan söz etmezken esas demokrasi mücadelesinin bundan sonra gelişeceğini ve büyüyeceğini söyledi. Türkiye'nin artık büyük değişim ve gelişimlere gebe olduğunu ifade eden Demirtaş, "Bu değişimin halklarımızın ve emekçilerin lehine olması için çok daha güçlü, esaslı mücadele birliklerine ihtiyaç vardır" dedi.

Demirtaş'ın mesajı şu şekilde oldu:

Öncelikle dayanışma amacıyla Edirne cezaevinin kapısına gelen tüm dostlar başta olmak üzere bütün halkımıza içten selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Biz gayet iyi ve moralliyiz. "ÇIKMAK İÇİN GÜN SAYMIYORUZ" Gelişmeleri yakından takip ediyor ve elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Şunu herkes bilmeli ki bizler çıkmak için gün saymıyoruz. "GİRİŞİMİZ KADAR ÇIKIŞIMIZ DA POLİTİK OLACAK" Cezaevine girişimiz ne kadar politikse çıkışımız da öyle olacaktır. En büyük önceliğimiz ve hassasiyetimiz çatışmalardan kaynaklı can kayıplarını durdurabilmekti. Şimdilik bunu sağlamış olmaktan dolayı mutluyuz. Çıkarılacak yasalarla bu ortamın kalıcı hale getirilmesini umuyoruz. Ancak esas demokrasi mücadelesi bundan sonra gelişecek ve büyüyecektir. "TÜRKİYE BÜYÜK DEĞİŞİME GEBE" Bizler de demokratik siyasetin güçlenmesi için nerede olursak olalım elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Türkiye artık büyük değişimlere gebedir. Bu değişimin halklarımızın ve emekçilerin lehine olması için çok daha güçlü, esaslı mücadele birliklerine ihtiyaç vardır. Bugün Edirne cezaevi önünde bir araya gelişiniz de bu mücadele birliğinin her koşulda büyüyerek devam ettiğini göstermiştir. Bundan dolayı da özel olarak tüm partilere ayrı ayrı teşekkür ediyor, içten selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle.

SİLİVRİ'YE GEÇECEKLER

Demirtaş ve Mızraklı'nın mesajının okunmasının ardından toplu şekilde Silivri'ye, Silivri'de görülen İBB Davası'na destek için harekete geçildi.