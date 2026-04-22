Dev Sağlık-İş’ten imza kampanyası: “Haklarımızı istiyoruz”

DİSK’e bağlı Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası (DİSK/Dev Sağlık-İş) üç büyük kentte 4 acil talebini açıkladı. Üniversite hastanelerinde, kamu hastanelerinde, sosyal hizmet kurumlarında çalışan işçiler olarak İstanbul, İzmir ve Diyarbakır’da hastanelerin önlerinde bir araya gelen işçiler “Haklarımızı istiyoruz” dedi.

DİSK’e bağlı Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası (DİSK/Dev Sağlık-İş) İstanbul’da Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.

Açıklamada konuşan, Dev Sağlık-İş İstanbul Şube Başkanı Ali Aksu, “Çalıştığımız işyerlerinde bizleri işçi -memur, KHK’li-İŞKUR’lu diye bölmeye çalışanlara karşı sesimizi yükseltmek için bir araya geldik. Merkezi bütçe-döner sermaye ayrımı işçi memur arasındaki gerilimi arttırmakta, hastane yönetimlerini ödemeler konusunda tercihe zorlamakta ve bu tercih de iş barışını bozar nitelik taşımaktadır. Kamu işyerlerindeki sağlık ve sosyal hizmet işçileri olarak emeğimizin karşılığını istiyor, sağlık ve sosyal hizmetinde biz de varız diyoruz" dedi.

Sağlık emekçilerinin görmezden gelinmek istemediğini söyleyen Aksu, "Hastanelerimizin güvenliğinde, laboratuvarlara götürülen kanlarda, sterilize edilen ameliyathanelerde, temizlenen hasta odalarında, hastalarımızın bakımında, acillere hasta taşıyan ambulansların direksiyonlarında, hastanedeki tüm cihazların teknik bakımında, hasta kayıtlarında, çekilen tomografilerde sağlık işçilerinin emeği var! Huzurevlerinde, şiddet önleme merkezlerinde, çocuk evlerinde, rehabilitasyon merkezlerinde toplumun vicdanı olan sosyal hizmet işçilerinin emeği var. Bu nedenle, sağlık ve sosyal hizmet emekçileri arasında çalışma barışını bozan, bizleri yok sayan uygulamaları kabul etmiyoruz" diye konuştu.

İMZA KAMPANYASI BAŞLATTILAR

Sağlık çalışanlarını yok sayan uygulamalara karşı bugün itibariyle imza kampanyası başlattıklarını duyuran Aksu, işçilerin taleplerini şu şekilde sıraladı:

• Geçinemiyoruz, insanca yaşayabileceğimiz ücret istiyoruz!
• Kazanılmış hakkımız olan "haftada 40 saat çalışma" istiyoruz!
• Keyfi ve hukuksuzluklar artık son bulsun, "Görev Tanımları"mızın yapılmasını, “Meslek Kodları”nın yaptığımız işle uyumlu olmasını istiyoruz!
• Ara dinlenme ve yemek molalarımızın düzenlenmesini istiyoruz!

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

