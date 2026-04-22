Özel gereksinimli çocuğuna şiddet uygulayan baba yakalandı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, 12 yaşındaki özel gereksinimli çocuğunu darbettiği görüntülerle tepki çeken baba A.K. (46), polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SOSYAL MEDYADAKİ GÖRÜNTÜLER HAREKETE GEÇİRDİ

Olay, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde bulunan bir markette gerçekleşti. Sosyal medyaya yansıyan ve bir kişinin yanındaki çocuğu darbettiğinin görüldüğü görüntüler, kamuoyunda büyük tepki topladı. Görüntüleri incelemeye alan polis ekipleri, şiddete maruz kalan çocuğun özel gereksinim raporu bulunan 12 yaşındaki H.K., şiddet uygulayan şahsın ise babası A.K. olduğunu belirledi.

AİLE BAKANLIĞI İNCELEME BAŞLATTI

Gözaltına alınan baba, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Hakimlikçe değerlendirilen dosya kapsamında, baba A.K. hakkında adli kontrol kararı verildi. Öte yandan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü de konuyla ilgili inceleme başlattı. (AA)