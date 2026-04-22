Özel gereksinimli çocuğuna şiddet uygulayan baba yakalandı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, özel gereksinimli 12 yaşındaki çocuğunu markette darbettiği görüntülerle gündeme gelen baba A.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olayla ilgili inceleme başlattı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, 12 yaşındaki özel gereksinimli çocuğunu darbettiği görüntülerle tepki çeken baba A.K. (46), polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SOSYAL MEDYADAKİ GÖRÜNTÜLER HAREKETE GEÇİRDİ

Olay, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde bulunan bir markette gerçekleşti. Sosyal medyaya yansıyan ve bir kişinin yanındaki çocuğu darbettiğinin görüldüğü görüntüler, kamuoyunda büyük tepki topladı. Görüntüleri incelemeye alan polis ekipleri, şiddete maruz kalan çocuğun özel gereksinim raporu bulunan 12 yaşındaki H.K., şiddet uygulayan şahsın ise babası A.K. olduğunu belirledi.

5. sınıfa giden çocukları 'nişan almaya' götürdüler! Öğretmen de bunu yaparsa...5. sınıfa giden çocukları 'nişan almaya' götürdüler! Öğretmen de bunu yaparsa...

AİLE BAKANLIĞI İNCELEME BAŞLATTI

Gözaltına alınan baba, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Hakimlikçe değerlendirilen dosya kapsamında, baba A.K. hakkında adli kontrol kararı verildi. Öte yandan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü de konuyla ilgili inceleme başlattı. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Yeni düzenleme kabul edildi! Memurlara 247 bin TL ödeme yapılacak
Yeni düzenleme kabul edildi!
Memurlara yatacak para belli oldu
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Gelecek sadece elektrikli değil:
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Bağışıklığımız da kırışır!
Barış Alper Yılmaz'ın Rize'de HES direnişine katıldığı görüntüler ortaya çıktı
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Yüzde 20 büyüyen pikap pazarında mevsimi geldi rekabet kızıştı
Türkiye
Zincirleme trafik kazası can aldı! Sürücü aracını bırakıp kaçtı
Zincirleme trafik kazası can aldı! Sürücü aracını bırakıp kaçtı
Ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle girdiler: Gözaltına alındılar
Ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle girdiler: Gözaltına alındılar
Şanlıurfa'da on binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi: 1 tutuklama
Şanlıurfa'da on binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi: 1 tutuklama