Antalya’da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişiyi gözaltına aldı. 3 şahıs, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya’da, Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Mahmutlar Mahallesi’nde bulunan bir adreste uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçildi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan teknik ve fiziki takibin ardından tespit edilen adrese operasyon düzenledi.

ARAMALARDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ!

Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen K.A.D., M.T. ile H.K. gözaltına alındı. Evde yapılan aramalar sırasında 75 bin kullanımlık sentetik kannabinoid A4 maddesi ele geçirildi.

3 KİŞİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ !

Karakoldaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

