İstanbul Havalimanı’ndaki uyuşturucu ağı çöktü: Koli koli kokaini personeller ülkeye sokmuş!

İstanbul Havalimanı’nda, yurtdışından gelen ve içinde yaklaşık 47 kilo kokain bulunan iki kolinin yer hizmetleri personeli aracılığıyla ülkeye sokulmaya çalışıldığı ortaya çıktı. Güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan olayın ardından yürütülen soruşturmada 5 kişi tutuklandı.

İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu: 47 kilogram kokain ele geçirildi

Gümrük ekipleri, gelen bir ihbar üzerine D kapısında şüpheli hareketleri takibe aldı. İncelemelerde, kolilerin uçak altından alınıp yer hizmetleri çalışanları tarafından terminal içindeki ilgili noktaya taşındığı ve burada uyuşturucu maddeyle bağlantılı işlemlerin yapıldığı belirlendi. Yapılan operasyonda toplam 47 kilo 34 gram kokain olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında ilk olarak yer hizmetleri şirketinde görev yapan C.Ç. ve S.A. gözaltına alındı. Bu kişilerin ifadeleri doğrultusunda, sürecin talimatını verdiği öne sürülen operasyon kontrol merkezi personeli S.A. ile kargo vardiya müdürü M.G. de dosyaya dahil edildi. M.G. için yakalama kararı çıkarılırken, S.A. gözaltına alındı.

Kolileri teslim almak üzere geldiği tespit edilen A.A.’nın ise ekipleri fark ederek kaçtığı, bu kişiyle bağlantılı bir firari hakkında da yakalama kararı çıkarıldığı belirtildi. Ayrıca firarinin yakınları olduğu değerlendirilen S.A. ve G.M.A. da gözaltına alındı.

Olayla bağlantılı olarak iki gümrük muhafaza memuru A.E.T. ve İ.Y. hakkında da işlem yapıldı; bu kişiler ifadelerinin ardından adli kontrolle serbest bırakıldı. Soruşturmanın ilerlemesiyle dosya Dilucu Gümrük Müdürlüğü’ne uzandı ve burada görevli bir başka memur S.K. Iğdır’da gözaltına alınıp İstanbul’a getirilerek tutuklandı.

O ANLAR KAMERALARA YANSIDI

İki şüpheli ise halen aranıyor. Yetkililer, havalimanındaki sevk zinciri ve olası bağlantılı personel ağına ilişkin incelemelerin çok yönlü şekilde sürdüğünü belirtiyor. Güvenlik kamerası görüntülerinde ise kolilerin araçla D kapısına getirilmesi, X-ray kontrolünden geçirilmesi ve şüpheli işlemler sırasında yaşanan anlar net biçimde görüldüğü ifade edildi. (DHA)