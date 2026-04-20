İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu: 47 kilogram kokain ele geçirildi

İstanbul Havalimanı'nda gümrük ekiplerinin düzenlediği operasyonda, havalimanı personeli tarafından yurtdışından getirilen kolilere gizlenmiş 47 kilogram kokain ele geçirilirken, gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

Ticaret Bakanlığı’na bağlı İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, yurtdışından getirilen koliler içerisine gizlenmiş 47 kilogram kokain ele geçirildi. Olayla bağlantılı olarak havalimanında görevli personel dahil 5 kişi tutuklandı.

HAVALİMANI PERSONELİ TESPİT EDİLDİ

Bir ihbarı değerlendiren gümrük ekipleri, İstanbul Havalimanı D kapısı üzerinden uyuşturucu madde sevkiyatı yapıldığını belirledi. Görüntü kayıtlarını inceleyen ekipler, uyuşturucunun havalimanında çalışan personel tarafından koliler içerisinde ülkeye sokulmaya çalışıldığını tespit etti. Operasyon neticesinde, aralarında bir yer hizmetleri şirketinde görevli kişilerin de bulunduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

47 KİLOGRAM KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramalarda, iki ayrı koli içerisinde toplam 47 kilogram ağırlığında, kokain olduğu değerlendirilen toz madde bulundu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 5'i Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sevk edildi.

ADLİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Mahkemeye çıkarılan 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, gözaltına alınan diğer 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgisi olduğu belirlenen 2 şüphelinin daha yakalanması için başlatılan çalışmalar devam ediyor. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

