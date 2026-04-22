Son Dakika | Kent Uzlaşısı davasında tutuklanmıştı: Mahir Polat İBB Genel Sekreter yardımcılığı görevine geri döndü

İstanbul Cumhuriyet başsavcılığı tarafından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen "Kent Uzlaşısı" soruşturması kapsamında 23 Mart 2025'te tutuklanan Mahir Polat, bir süre tutuklu kaldıktan sonra ev hapsi adli kontrolü ile tahliye edilmişti.

GÖREVİNE GERİ DÖNDÜ

Polat'ın ev hapsi de 17 Mart 2026'da kaldırıldı.

Mahir Polat, ev hapsi kararı kaldırılmasının ardından bugün itibarıyla İBB Genel Sekreter Yardımcılığı görevine geri döndü.

NE OLMUŞTU?

Mahir Polat, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB'ye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 23 Mart 2025'te tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Polat'ın tutukluluk süreci, özellikle ciddi sağlık sorunları nedeniyle kamuoyunun gündemine oturmuştu.

CEZAEVİNDE İKİ KEZ HASTANEYE SEVK EDİLMİŞTİ

Tutuklanmadan iki hafta önce anjiyo operasyonu geçiren Mahir Polat, cezaevindeyken sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine iki kez hastaneye sevk edilmişti.

Yapılan itirazlar ve sağlık raporlarının değerlendirilmesi sonucunda Polat, 9 Nisan 2025’te "ev hapsi" şartıyla tahliye edilmişti.

