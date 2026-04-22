5. sınıfa giden çocukları 'nişan almaya' götürdüler! Öğretmen de bunu yaparsa...

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan silahlı okul baskınlarının ardından toplumda güvenlik kaygıları devam ederken, Kayseri’de bir özel okulun 5. sınıf öğrencilerini “Lazer Game” etkinliğine götürmesi tartışmalara neden oldu. Etkinlikte çocuklara silahı andıran ekipmanlar verilmesi, tepki çekti.

Türkiye’de artan şiddet olayları ve çocuk güvenliği konuları gündemdeyken, 10-12 yaş grubundaki öğrencilerin eğlence adı altında savaş temalı bir oyuna yönlendirilmesi bazı velilerin tepkisini çekti.

Etkinliğe dair bilgilerin, okulun “SINAV 5B” adlı WhatsApp grubunda velilerle paylaşıldığı iddia edildi.

Sözcü'de yer alan habere göre mesajda organizasyonun 21 Nisan Salı günü saat 17.00’de başlayacağı, 40 dakika sürecek oyun için öğrenci başına 280 TL ücret alınacağı ve ulaşımın okul servisiyle sağlanacağı belirtildi. Ayrıca etkinlik sonunda öğrencilerin velileri tarafından oyun alanından teslim alınmasının istendiği belirtildi.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki saldırıların üzerinden kısa bir süre geçmiş olmasına karşın öğrencilerin söz konusu etkinliğe götürülmesinin öğrencileri olumsuz etkileyebileceği ifade edildi.