8 metrelik istinat duvarı 7 katlı binaya çöktü
Bursa’nın Mudanya ilçesinde istinat duvarı, 7 katlı bloğun bulunduğu site bahçesine çöktü. Zarar gören 2 kattaki daireler tahliye edilirken, beton duvarın altında kalan 2 otomobil de hasar gördü.
Halitpaşa Mahallesi Tahtalı Park Evleri D Blok’ta, saat 13.00 sıralarında, yaklaşık 8 metre yüksekliğindeki beton istinat duvarı, yağmurun etkisiyle sitenin bahçesine çöktü.
Park halindeki 2 otomobil hasar gördü. İhbarla adrese itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Çöken duvar, sitedeki bloğun 2 katını kaplarken, güvenlik şeridi çekilip, bölgede önlem alındı.
DAİRELER TAHLİYE EDİLDİ
Risk altındaki 2 kattaki daireler de tedbir amacıyla tahliye edildi.
Toprak ve taş parçalarının düşmeye devam ettiği duvarda çökme riskinin sürdüğü belirtildi. (DHA)
