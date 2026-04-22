8 metrelik istinat duvarı 7 katlı binaya çöktü

Bursa’nın Mudanya ilçesinde istinat duvarı, 7 katlı bloğun bulunduğu site bahçesine çöktü. Zarar gören 2 kattaki daireler tahliye edilirken, beton duvarın altında kalan 2 otomobil de hasar gördü.

Halitpaşa Mahallesi Tahtalı Park Evleri D Blok’ta, saat 13.00 sıralarında, yaklaşık 8 metre yüksekliğindeki beton istinat duvarı, yağmurun etkisiyle sitenin bahçesine çöktü.

İstinat duvarından düşerek can verdi!İstinat duvarından düşerek can verdi!

Park halindeki 2 otomobil hasar gördü. İhbarla adrese itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Çöken duvar, sitedeki bloğun 2 katını kaplarken, güvenlik şeridi çekilip, bölgede önlem alındı.

DAİRELER TAHLİYE EDİLDİ

Risk altındaki 2 kattaki daireler de tedbir amacıyla tahliye edildi.

Toprak ve taş parçalarının düşmeye devam ettiği duvarda çökme riskinin sürdüğü belirtildi. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Yeni düzenleme kabul edildi! Memurlara 247 bin TL ödeme yapılacak
Yeni düzenleme kabul edildi!
Memurlara yatacak para belli oldu
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Gelecek sadece elektrikli değil:
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Bağışıklığımız da kırışır!
Barış Alper Yılmaz'ın Rize'de HES direnişine katıldığı görüntüler ortaya çıktı
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Yüzde 20 büyüyen pikap pazarında mevsimi geldi rekabet kızıştı
Türkiye
Şanlıurfa'da on binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi: 1 tutuklama
Şanlıurfa'da on binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi: 1 tutuklama
Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit davasında 3 sanığa tahliye
Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit davasında 3 sanığa tahliye
Önce Edirne sonra Silivri ziyareti: CHP ve DEM’li 13 partiden cezaevindeki adaylar için AKP'ye çağrı
Önce Edirne sonra Silivri ziyareti: CHP ve DEM’li 13 partiden cezaevindeki adaylar için AKP'ye çağrı