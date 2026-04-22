Kıraathanede kumar pahalıya patladı

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince dün Cumhuriyet ve Davutlar mahallelerindeki kıraathanelerde denetim yapıldı. Denetimlerde 4 kıraathanede kumar oynatıldığını belirledi.

Yasa dışı bahis operasyonunda 5 tutuklama!

Erzincan’da tefecilik operasyonu: 2 tutuklama

16 KİŞİYE PARA CEZASI UYGULANDI

Bu kapsamda, kumar oynadığı tespit edilen 16 kişiye toplam 185 bin 664 lira idari para cezası uygulandı. Kumarda kullanılan 31 bin 700 liraya el konulurken kıraathanelerin sahibi 4 kişi hakkında da 'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan adli işlem başlatıldı. (DHA)