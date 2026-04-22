Mimar Ece Gürel soruşturmasında karar! Türkiye günlerce başına gelenleri konuşmuştu

Belgrad Ormanı’nda kaybolduktan dört gün sonra bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden peyzaj mimarı Ece Gürel’in ölümü sonrası, çalıştığı iş yerindeki mobbing iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, dosyada suç unsuru oluştuğuna dair yeterli bulguya ulaşılamadığı gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

Ece Gürel’in ailesi, genç mimarın iş yerinde baskıya maruz kaldığını öne sürerek şikâyetçi olmuştu. Aile, Gürel’e iş tanımı dışında görevler verildiğini, baskı altında istifa dilekçesi imzalatıldığını ileri sürdü.

Şüpheli olarak ifadesi alınan avukatlar ise suçlamaları kabul etmedi. Gürel’in uzun yıllardır aynı iş yerinde çalıştığını, istifa kararını kendi iradesiyle aldığını ve bu sürecin karşılıklı mutabakatla yürütüldüğünü savundular. İş yerinde temizlik ve benzeri işler için ayrı personel bulunduğunu belirten şüpheliler, mobbing iddialarını reddetti.

Soruşturma sonunda savcılık, mobbing iddialarının somut delillerle desteklenmediği değerlendirmesini yaptı. Kararda, Ece Gürel’e yönelik hakaret, tehdit, taciz ya da benzeri bir suç eylemine ilişkin herhangi bir bulguya rastlanmadığı belirtildi.

Sputnik'in haberine göre; bu nedenle dosyada kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

HİPOTERMİ NEDENİYLE ÖLMÜŞTÜ

Ece Gürel, 2 Mart’ta Belgrad Ormanı’na gideceğini söyleyerek evinden ayrılmış, kendisinden bir daha haber alınamayınca arama çalışması başlatılmıştı. Arama ekipleri, 4 Mart’ta Gürel’in cep telefonu ve bazı kişisel eşyalarına ulaşmıştı.

Genç kadın, ekiplerin dört gün süren çalışmasının ardından 6 Mart’ta sarp ormanlık alanda bulunmuştu. Hastaneye kaldırılan Gürel, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirmişti.

Adli Tıp Kurumu’nun otopsi raporunda, Gürel’in ölümünün soğuğa maruz kalma, yani hipotermi, ve buna bağlı gelişen komplikasyonlar sonucu meydana geldiği belirtilmişti. Raporda travmatik bir etkiye, zehirlenmeye ya da başka bir kişiye ait DNA bulgusuna rastlanmadığı da kaydedilmişti.

Öte yandan, Ece Gürel’e eğitim verdiğini öne süren bir sosyal medya kanalında yapılan açıklamalarla ilgili olarak da ayrı bir soruşturma başlatılmıştı. Bu kapsamda gözaltına alınan Hale Ö., adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.