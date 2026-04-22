AKP'deki erken seçim planları: Konuştukları tarih açıklandı

Gazeteci Muharrem Sarıkaya, erken seçim tartışmalarına ilişkin kulislerde konuşulanları kaleme aldı. Sarıkaya, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden aday olabilmesi için erken seçim gerektiğini belirterek AKP içinde 2027 yılına ilişkin değerlendirmelerin yapıldığını aktardı.

“MAYIS-HAZİRAN 2027 MASADA”

Sarıkaya, YetkinReport’ta yayımlanan yazısında AKP kulislerinde en uygun erken seçim tarihinin 2027 yılının Mayıs veya Haziran ayları olarak konuşulduğunu belirtti.

Sarıkaya’ya göre iktidar kanadında seçimlerin 2028’e çok yakın bir tarihe bırakılmasının riskli olacağı değerlendirmesi yapılıyor. Yazıda, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde erken seçim kararı için gerekli olan 360 oya ulaşılamaması halinde yeni bir plan oluşturmanın zorlaşabileceği görüşünün dile getirildiği ifade edildi.

“DEM DESTEK VERMEZ Mİ?”

Sarıkaya, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın yeniden aday olabilmesi için erken seçim gerektiğini ve bunun için Meclis’te 360 oy bulunmasının zorunlu olduğunu hatırlattı.

AKP içindeki bazı değerlendirmelerde bu konuda farklı siyasi partilerin desteğinin gündeme geldiğini belirten Sarıkaya, kulislerde “DEM destek vermez mi?” şeklinde soruların dile getirildiğini yazdı. Bu tartışmalar çerçevesinde seçim tarihinin 2027’ye çekilebileceği görüşlerinin öne çıktığını aktardı.

“SONBAHAR SEÇİMLERİ İKTİDARA YARAMIYOR”

Sarıkaya’nın yazısında, AKP içinde sonbahar aylarında yapılacak seçimlere sıcak bakılmadığı değerlendirmesine de yer verildi. Daha önce AKP Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş’ın da dile getirdiği Kasım 2027’de seçim yapılması ihtimalinin düşük görüldüğü belirtildi.

Yazıda, geçmiş seçim deneyimlerine atıf yapılarak AKP’nin seçimlerini genellikle ilkbahar aylarında yaptığı ve sonbahar seçimlerinden kaçındığı ifade edildi.

CHP DAVASI İÇİN “MUTLAK BUTLAN” DEĞERLENDİRMESİ

Sarıkaya yazısında CHP’ye açılan “mutlak butlan” davasına ilişkin AKP içinde yapılan değerlendirmelere de yer verdi. AKP’de halen görevde bulunan bir milletvekilinin, böyle bir kararın siyasi sonuçlarına dikkat çektiğini aktaran Sarıkaya, söz konusu değerlendirmede seçim hukukunda geri dönüşün mümkün olmadığı görüşünün dile getirildiğini yazdı.

Sarıkaya AKP'de halen etkin görevde bulunan milletvekilinin sözlerini aktardı: