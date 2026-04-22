Baraj taştı, köyü yuttu: Geriye sadece minarenin bir bölümü kaldı

Yayınlanma:
Güncelleme:
Mersin’in Anamur ilçesinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) içme suyu sağlayan Alaköprü Barajı’nda doluluk oranı yüzde 99’a ulaştı. Baraj suları altında kalan Akine Mahallesi’nin eski yerleşiminde yalnızca cami minaresinin bir bölümü su yüzeyinde kaldı.

Mersin’in Anamur ilçesinde bulunan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) içme suyu ihtiyacını karşılayan Alaköprü Barajı’nda su miktarı kapasitesinin sınırına dayandı. Bölgede etkili olan yağışların ardından yapılan ölçümler sonucunda doluluk oranının yüzde 99 seviyesine ulaştığı kayıtlara geçti.

KÖY SULAR ALTINDA KALDI

Baraj havzasında su seviyesinin yükselmesiyle birlikte bölgedeki eski yerleşim yerlerine ait kalıntılar da görünmez hale geldi. Şubat ayında yapılan gözlemlerde gövde kısmına kadar su içerisinde olan eski köy camisinin minaresi mart ayı itibarıyla şerefeye kadar gömüldü.

Dron kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde daha önce çatısı fark edilebilen köy evlerinin tamamen suyun altında kaldığı anlaşılıyor.

"CAMİ MİNARESİ HALA GÖRÜNÜYOR"

Akine Mahallesi Muhtarı Süleyman Duman, su seviyesindeki artışın eski yerleşime ait tüm izleri ortadan kaldırdığını belirtti. Baraj doluluk oranının üst seviyeye ulaştığını kaydeden muhtar Duman, “Eski köyümüz tamamen sular altında kaldı. Cami minaresi hala görünüyor. Onu gördükçe dedelerimizden kalan hatıralarımızı hatırlıyoruz. Bu durum bizim için hem hüzün hem de bir hatırlayış vesilesi. Ancak devletimiz yeni yerleşim alanında konut, okul ve cami imkânlarıyla yaşamımızı sürdürmemizi sağladı” ifadelerini kullandı.

"GEÇMİŞ İLE BUGÜN ARASINDA BİR BAĞ KURUYOR"

Bölgede görev yapan İmam Hatip Taner Şahin ise eski caminin sular altında kalmasına rağmen dini hayatın kesintiye uğramadığını ifade etti. Şahin, “Eski camimiz su altında kaldı. Minarenin ayakta kalması, geçmiş ile bugün arasında bir bağ kuruyor. Yeni yerleşim yerinde inşa edilen camimizde cemaatimizle ibadetlerimize devam ediyoruz. Aynı zamanda gençlerimize yönelik sosyal ve dini faaliyetler yürütüyoruz” dedi. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

