Su yılı bereketiyle geldi: Barajlar nefes aldı, toprak doydu

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan mart ayı iklim ve sulama izleme verilerine göre Türkiye genelinde yağışlar hem mevsim normallerinin hem de geçen yılın üzerine çıktı. Kurumun değerlendirmesinde tarımsal üretim açısından genel görünümün olumlu seyrettiği bildirildi.

SU YILINDA YAĞIŞLAR NORMALİN ÜZERİNDE GERÇEKLEŞTİ

1 Ekim 2025 ile 31 Mart 2026 dönemini kapsayan su yılında ülke genelinde yağışlar uzun yıllar ortalamasının ve bir önceki yılın üzerinde gerçekleşti. Bu dönemde ortalama yağış miktarı 468,8 milimetre olarak kaydedildi. Yağış artışı havzalarda su rezervlerinin güçlenmesine katkı sağladı.

MART AYI SICAKLIĞI NORMALE YAKIN SEYRETTİ

Mart ayında ortalama sıcaklık 7,5 derece olarak ölçüldü. Bu değer 1991 ile 2020 yılları arasındaki mart ayı ortalamasının 0,2 derece altında kaldı. Sıcaklıkların genel olarak stabil seyretmesi bitki gelişimi açısından dengeli bir ortam oluşturdu.

TARIMSAL ÜRETİM GENEL OLARAK DENGELİ SEYREDİYOR

Fenolojik (mevsimsel değişikliklerden etkilenen doğadaki yıllık olayların gözlemlenmesi) gözlemlere göre yağışların artmasına rağmen sıcaklıkların aşırı değişim göstermemesi tarımsal üretimin genel olarak normal seyrinde ilerlemesini sağladı. Bitkisel gelişimde ülke genelinde belirgin bir olumsuzluk rapor edilmedi.

MARMARA VE İÇ ANADOLU’DA DENGELİ GELİŞİM

Marmara Bölgesi’nde hububat gelişimi sağlıklı ilerlerken kuraklık riski bulunmadığı ve su stresi yaşanmadığı belirtildi. İç Anadolu Bölgesi’nde ise bitki gelişiminin homojen ve güçlü bir şekilde sürdüğü ifade edildi. Her iki bölgede de üretim açısından olumlu bir tablo oluştu.

Ege Bölgesi’nde yağışların yeterli hatta bazı alanlarda yüksek seviyede olması nedeniyle kuraklık riski bulunmuyor. Ancak bazı tarım alanlarında su fazlalığına bağlı kısmi verim kaybı ihtimali dikkat çekiyor.

AKDENİZ BÖLGESİ’NDE LOKAL ZARARLAR GÖRÜLDÜ

Akdeniz Bölgesi’nde tarımsal faaliyetler genel olarak devam ederken aşırı yağışların bazı bölgelerde lokal zararlara yol açtığı bildirildi. Su birikmesine bağlı risklerin takip edildiği ifade edildi.

FINDIK VE ÇAYDA AKTİF MESAİ BAŞLADI

Karadeniz Bölgesi’nde bitki gelişimi sağlıklı seyrederken yüksek kesimlerde kar örtüsü tarımsal faaliyetleri kısmen sınırladı. Fındık ve çay üretiminde aktif bir dönem yaşandığı belirtildi. Doğu Anadolu Bölgesi’nde ise kar örtüsünün bitki gelişimini yavaşlattığı ancak aynı zamanda su kaynağı oluşturduğu kaydedildi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde bazı alanlarda su birikmesine bağlı sararma mantari hastalıklar ve besin eksikliği gibi yerel sorunlar görüldü. Üretim genel olarak devam ederken bu risklerin takip edildiği ifade edildi.

YAĞIŞ ARTIŞI SU REZERVLERİNİ GÜÇLENDİRDİ

Türkiye genelinde yağışların artması toprak nemini ve su kaynaklarını olumlu etkiledi. Kuraklık riski büyük ölçüde gerilerken bazı bölgelerde aşırı yağışa bağlı sel ve su baskını gibi yerel riskler ortaya çıktı.

BARAJ DOLULUK ORANLARINDA ARTIŞ

Verilere göre mart 2025 döneminde yüzde 43,9 olan baraj doluluk oranı bu yıl aynı dönemde yüzde 56,9 seviyesine yükseldi. Bu artış su rezervleri açısından daha güçlü bir tablo ortaya koydu.

Genel değerlendirmede Türkiye’nin tarımsal üretim açısından dengeli ve verim potansiyeli yüksek bir döneme girdiği belirtildi. Ancak bazı bölgelerde aşırı yağışlara bağlı yerel risklerin yakından takip edilmesi gerektiği vurgulandı. ( DHA)