Madencilerin direnişine sanatçılardan videolu destek mesajları

Eskişehir'den hakları için yarı çıplak yürüyen Doruk Madencilik işçileri, direnişlerini Ankara Kurtuluş Parkı'nda sürdürmeye devam ediyor.

Madencilerin direnişleri sürerken, önceki gün gözaltına alınıp serbest bırakılan madenciler için sanat dünyasından pek çok isim destek videoları gönderiyor.

FÜSUN DEMİREL: TEK BİR İSTEKLERİ VAR

"Burada söyleyecek hiçbir şey aslında üstlerini çıkartmış ve bedenlerine, sırtlarına 'açız biz' diye yazılar yazmış madenci kardeşlerimizin fotoğrafından daha etkili olmayacak. Ya da yeryüzündeki hiçbir müzik, o sarı baretlerini asfalta vura vura çıkarttıkları o seslerden daha iyi sesler, daha iyi müzik olmayacak.

Doruk Madencilik işçileri beş aydır maaşlarını alamıyor. Onlar protesto için Ankara'ya yürüdüler ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın önünde açlık grevine başladılar. 110 madenci gözaltına alındı ve zaman zaman eylemler sırasında polisin sert müdahaleleriyle karşılaşıyorlar.

Tek bir istekleri var, tek bir istek: Beş aydır alamadıkları maaşlarını almak. Açlığa karşı duruyorlar yani. Onlar açlığa karşı duruyorlar. Sayın yetkililer, Doruk Madencilik işçilerinin seslerini duymanızı, empati kurmanızı ve bir an önce maaşlarına kavuşmaları için gereğinin yapılmasını sizlerden rica ediyoruz."

SUAVİ: EN DOĞAL HAK EDİŞLERİNİ DAHİ ALAMAZ HALE GELDİLER

"Emekçilerin ve emeğiyle hak ettiklerini talep edenlerin adeta suçlu ilan edildiği günlerden geçiyoruz. Doruk Madencilik'te emeklerini, alın terlerini ortaya koyan insanlar en doğal hak edişlerini dahi alamaz hale geldiler. Buna itirazlarını Ankara'ya kadar yürüyerek ifade ettiler. Ancak Ankara'da da şiddetle ve ablukayla karşı karşıya kaldılar.

Buradan sormak lazım: Namusuyla çalışan insanların en insanca talepleri, alın terleriyle hak ettikleri, bir patron tarafından, bir şirket tarafından nasıl gasp edilir? Emeğin karşılığı ve çalışan insanların namusuyla kazandıkları ücretler anayasanın teminatı altında iade edilmelidir. Bu bir hak ediştir. Mücadelelerini selamlıyorum. Dostlukla."

MENDERES SAMANCILAR: SONUNA KADAR YANINIZDAYIZ

"Eskişehir'den yola çıkarak Ankara'ya gelen ve burada tekmelenen, coplanan değerli madenci kardeşlerimin sonuna kadar yanındayım. Haklı direnişinizi destekliyorum. Kazanacağınıza inanıyoruz sevgili kardeşlerim. Sonuna kadar yanınızdayız. İlk fırsatta da sizlerle beraber omuz omuza orada olacağımıza söz veriyorum."

TÜLİN ÖZEN: MADENCİLERİN YANINDAYIM

"Günlerdir ödenmeyen maaşları, gasp edilen tazminatları, her türlü hakları için yürüyen, eylem yapan, dirayet gösteren, inat eden, 'açız, çıplağız, buradayız' diyen madencilerin yanındayım."

"BİR KEZ DAHA FARK EDİYORUZ Kİ; HAK VERİLMEZ, ALINIR"

Oyuncu Orhan Alkaya, şu mesajı gönderdi:

"Doruk Madencilik'ten beş aydır maaşlarını alamayan ve hak arayışı için Ankara'ya giden 110 madenci ve sendika yöneticileri gözaltında. Bir kez daha fark ediyoruz ki; hak verilmez, alınır."

"AYIP DESEM AYIP UTANIR"

Oyuncu Nebil Sayın ise mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Doruk Madencilik'te çalışan, Bağımsız Maden-İş Sendikası'na bağlı emekçi arkadaşlarımız Eskişehir'den Ankara'ya doğru yürüyüşe geçtiler ve Ankara girişinde karşılandılar. Bu insanlar beş aydır maaşlarını alamıyorlar. Beş aydır evlerine ekmek götüremiyorlar. Yani kimsenin cebindeki parayı istemiyorlar, beş aylık emeklerinin, döktükleri alın terinin karşılığını istiyorlar.

Bunun yanı sıra şu ücretsiz izin saçmalığının kalkmasını istiyorlar, sendikalı olduğu için işten çıkarılan arkadaşlarının da işe iadesini istiyorlar. Yani Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda yazan haklarını istiyor bu insanlar. Ama bu taleplere karşılık gördükleri muamele Ankara girişinde... Hani ulusal basında pek göremezsiniz ama sosyal medyada bir dolaşırsanız görürsünüz. Ya ayıp desem ayıp utanır ha, ayıp utanır."

"BİR GÜN HAYAT HÜKMÜNÜ VERECEK VE HERKES HAK ETTİĞİ YERİ ALACAK"

Şair İbrahim Karaca, "5 aydan beri maaşlarını alamayan Doruk Madencilik işçileri Ankara'ya sessiz ve çıplak bir yürüyüş gerçekleştirdiler. 110 madenci gözaltına alındı. Bir gün hayat hükmünü verecek ve herkes hak ettiği yeri alacak. Doruk Madencilik işçileri de onurlu bir yerde duracaklar. Bundan hiç kuşkum yok. Kalbim Doruk Madencilik işçilerinin ve tüm ezilenlerin yanındadır." ifadelerini kullandı.

"BU MÜCADELE YALNIZ DEĞİL"

Oyuncu ve yazar Emin Şentürk Suljic ise mesajında şunları dedi:

"Merhabalar, maden işçilerinin haklı mücadelesinin yanındayım. Açım dediği için gözaltına alınan, günlerdir direnen işçilerin sesi olmak hepimizin sorumluluğu. Bu mücadele yalnız değil. Dayanışma büyüyecek, madenci kazanacak."

İŞÇİLERİN TALEPLERİ

İşçiler taleplerini şu şekilde sıraladı: