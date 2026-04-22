İzmir halkının uzun süredir uykularını kaçıran kuraklık senaryosu son bahar yağışlarıyla beraber tamamen rafa kalktı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde adeta kuruma noktasına gelen baraj havzaları 2026 yılıyla birlikte yeniden canlandı.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından paylaşılan son veriler kentin su rezervlerinde tarihi bir iyileşme kaydedildiğini tescilledi.

TAHTALI BARAJI ALARM SEVİYESİNDEN GÜVENLİ BÖLGEYE GEÇTİ

Kentin en önemli su kaynağı olarak bilinen Tahtalı Barajı bünyesinde bir yıl içinde yaşanan değişim yüzleri güldürdü. Geçen yılın nisan ayında yüzde 15 doluluk oranıyla alarm veren baraj 2026 yılının ilk çeyreğindeki yoğun yağışlarla nefes aldı.

20 Nisan tarihinde yapılan ölçümlerde yüzde 53,74 olarak kayıtlara geçen su seviyesi 21 Nisan Salı günü itibarıyla yüzde 53,81 bandına kadar tırmandı. Bugün yani 22 Nisan tarihinde ise bu oran yüzde 53,89 seviyesine ulaştı.

Barajdaki toplam su hacmi 174 milyon 285 bin metreküp olarak belirlenirken kullanılabilir su hacmi ise 154 milyon 685 bin metreküp olarak ölçüldü.

GÖRDES BARAJI KÜLLERİNDEN DOĞDU

Şubat ayında tamamen kuruma tehlikesi yaşayan ve geçen yılı yüzde 5 gibi sembolik bir dolulukla kapatan Gördes Barajı kentin yeni can damarı oldu.

20 Nisan Pazartesi günü yapılan teknik ölçümlerde yüzde 40,75 doluluk oranına ulaştığı belirlenen baraj seviyesi 21 Nisan Salı günü de aynı oranı koruyarak mevcut hacmini muhafaza etti. Bugün açıklanan İZSU verilerine göre ise bu oran yüzde 41,04 seviyesine çıkarak artış göstermeye devam etti.

Barajdaki toplam hacim 1 milyar 195 milyon 222 bin metreküpe ulaşırken halkın kullanımına sunulabilecek net su miktarı ise 179 milyon 722 bin metreküp seviyesine kadar çıktı.

İZMİR BARAJLARINDA 22 NİSAN 2026 GÜNCEL DOLULUK ORANLARI (İZSU VERİLERİ)

22 Nisan 2026 itibarıyla İzmir’e su sağlayan barajlardaki doluluk oranları şöyle:

Tahtalı Barajı: %53,89

Balçova Barajı: %99,29

Ürkmez Barajı: %98,36

Gördes Barajı: %41,04

Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: %80,27

İZMİR İÇİN ON YILLIK STRATEJİK GÜVENCE OLUŞTU

Barajlardaki teknik aksaklıkların giderilmesi su tutma kapasitesine doğrudan pozitif yansıdı. Mevcut veriler ve meteorolojik tahminler ışığında İzmir kentinin 2035 yılına kadar yeni bir su kriziyle karşılaşması beklenmiyor.

Kentin toplam kullanılabilir su rezervi 153 milyon 627 bin metreküpü aşarken bu tablo İzmirlilerin önümüzdeki yaz aylarını kesintisiz bir hizmetle geçireceğini kanıtlıyor. Yetkililer mevcut bolluğa rağmen suyun tasarruflu kullanılmasının sürdürülebilirlik için halen en kritik öncelik olduğunun altını çiziyor.

ASKİ 2026 raporunu açıkladı: Buharlaşma riski barajları tehdit ediyor!

İSKİ verileri gerçeği ortaya koydu: İstanbul can simidine tutunuyor!

BARAJ DOLULUK ORANI NEDİR?

Baraj doluluk oranı, bir barajda bulunan su miktarının toplam depolama kapasitesine kıyasla ne kadar olduğunu gösteren bir ölçüdür. Genellikle yüzde (%) cinsinden ifade edilir ve su kaynaklarının mevcut durumunu değerlendirmede önemli bir veridir. Bu oran; içme suyu temini, tarımsal sulama ve hidroelektrik üretimi gibi alanlarda planlama yapılmasına yardımcı olur.

Seviyenin düşük olması kuraklık ihtimaline işaret ederken, yüksek olması su fazlası ve taşkın riskini gündeme getirebilir. Özellikle büyük kentlerde su yönetimi açısından kritik bir göstergedir.

İZMİR BARAJLARI İÇİN GÜVENLİ DOLULUK SEVİYESİ NEDİR?

İzmir’deki barajlar için sağlıklı kabul edilen doluluk oranı çoğunlukla yüzde 60 ile yüzde 80 bandındadır. Bu seviyeler, hem günlük su ihtiyacının karşılanmasını hem de olası kuraklık dönemlerine karşı rezerv oluşturulmasını sağlar.

Doluluk oranının yüzde 40’ın altına inmesi riskli bir tabloya işaret eder ve tasarruf önlemleri gündeme gelebilir. Öte yandan yüzde 90 ve üzerindeki oranlarda ise taşkın ve su kontrolü daha fazla önem kazanır. Bu değerler, yıl içindeki yağış miktarına ve mevsimsel koşullara bağlı olarak değişebilir.

BARAJ DOLULUK ORANLARI NEDEN ÖNEMLİ?

Baraj doluluk oranları, kentteki milyonlarca kişinin günlük su ihtiyacını gösterir.

Kentin içme ve kullanma suyunun büyük bölümü barajlardan sağlanır.

Doluluk seviyelerindeki düşüş, kuraklık riskini ve olası su kesintilerini gündeme getirir.

Yaz aylarında artan tüketim ve azalan yağış, rezervlerin hızla azalmasına yol açar.

Doluluk oranları, yönetim planlaması için kritik öneme sahiptir.

BARAJ DOLULUKLARINDA YAĞIŞIN ROLÜ NEDİR?

İstanbul barajlarının doluluk oranı yalnızca yağış miktarına bağlı değildir; yağışın süresi, şiddeti ve baraj havzasının su toplama kapasitesi de belirleyici olur. Kısa süreli yoğun yağışlar geçici artış sağlasa da, düzenli kış yağışları ve kar birikimi barajların su rezervlerini uzun vadede kalıcı şekilde artırır. Bu nedenle kış aylarındaki düzenli yağışlar İstanbul'un su güvenliği için kritik öneme sahiptir.