İzmir halkının uzun süredir uykularını kaçıran kuraklık senaryosu son bahar yağışlarıyla beraber tamamen rafa kalktı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde adeta kuruma noktasına gelen baraj havzaları 2026 yılıyla birlikte yeniden canlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından paylaşılan son veriler kentin su rezervlerinde tarihi bir iyileşme kaydedildiğini tescilledi.

TAHTALI BARAJI ALARM SEVİYESİNDEN GÜVENLİ BÖLGEYE GEÇTİ

Kentin en önemli su kaynağı olarak bilinen Tahtalı Barajı'nda bir yıl içinde yaşanan değişim yüzleri güldürdü. Geçen yılın nisan ayında yüzde 15 doluluk oranıyla alarm veren baraj 2026 yılının ilk çeyreğindeki yoğun yağışlarla nefes aldı.

20 Nisan tarihinde yapılan ölçümlerde yüzde 53,74 olarak kayıtlara geçen su seviyesi 21 Nisan Salı günü itibarıyla yüzde 53,81 bandına kadar tırmandı.

İZSU duyurdu: 2035 yılına kadar su krizi bitti

GÖRDES BARAJI KÜLLERİNDEN DOĞDU

Şubat ayında tamamen kuruma tehlikesi yaşayan ve geçen yılı yüzde 5 gibi sembolik bir dolulukla kapatan Gördes Barajı kentin yeni can damarı oldu.

20 Nisan Pazartesi günü yapılan teknik ölçümlerde yüzde 40,75 doluluk oranına ulaştığı belirlenen baraj seviyesi 21 Nisan Salı günü de aynı oranı koruyarak mevcut hacmini muhafaza etti.

Barajdaki toplam hacim 193 milyon 917 bin metreküpe ulaşırken halkın kullanımına sunulabilecek net su miktarı ise 178 milyon 417 bin metreküp seviyesine kadar çıktı.

İZMİR BARAJLARINDA SON DURUM (İZSU VERİLERİYLE)

21 Nisan 2026 itibarıyla İzmir’e su sağlayan barajlardaki doluluk oranları şöyle:

Tahtalı Barajı: %53,81

Balçova Barajı: %99,29

Ürkmez Barajı: %98,36

Gördes Barajı: %40,75

Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: %80,43

İZMİR İÇİN ON YILLIK STRATEJİK GÜVENCE OLUŞTU

Barajlardaki teknik aksaklıkların giderilmesi su tutma kapasitesine doğrudan pozitif yansıdı. Mevcut veriler ve meteorolojik tahminler ışığında İzmir'in 2035 yılına kadar yeni bir su kriziyle karşılaşması beklenmiyor.

Kentin toplam kullanılabilir su rezervi 153 milyon 627 bin metreküpü aşarken bu tablo İzmirlilerin önümüzdeki yaz aylarını kesintisiz bir hizmetle geçireceğini kanıtlıyor. Yetkililer mevcut bolluğa rağmen suyun tasarruflu kullanılmasının sürdürülebilirlik için halen en kritik öncelik olduğunun altını çiziyor.

BARAJ DOLULUK ORANI NEDİR?

Baraj doluluk oranı, bir barajdaki mevcut su miktarının toplam kapasiteye oranını ifade eder. Yüzde (%) olarak belirtilir ve su kaynaklarının durumunu anlamak için kritik bir göstergedir. Bu oran, içme suyu, tarım ve enerji üretimi planlamasında önemli rol oynar. Düşük doluluk oranı kuraklık riskini, yüksek oran ise su fazlasını gösterebilir. Özellikle büyük şehirlerde su yönetiminin temel verilerinden biridir.

İZMİR BARAJLARI İÇİN GÜVENLİ DOLULUK SEVİYESİ NEDİR?

İzmir’de barajlar için ideal doluluk oranı genellikle yüzde 60 ile yüzde 80 arası kabul edilir. Bu aralık, hem su ihtiyacını karşılamak hem de olası kurak dönemlere hazırlıklı olmak açısından güvenlidir. Yüzde 40’ın altına düşen seviyeler riskli kabul edilir ve su tasarrufu önlemleri gündeme gelir. Yüzde 90 ve üzeri seviyelerde ise taşkın kontrolü önem kazanır. Mevsimsel yağışlara göre bu oranlar değişkenlik gösterebilir. (DHA)