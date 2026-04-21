Başkent Ankara'da aylardır süregelen susuzluk endişesi bahar yağmurlarıyla birlikte bir nebze olsun hafiflemeye başladı. Şehir genelinde etkili olan yağışlar baraj havzalarına nefes aldırırken rezervlerdeki tehlikeli düşüş grafiği yerini yavaş bir yükselişe bıraktı.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından paylaşılan güncel veriler kuraklığın izlerinin silinmeye çalışıldığını ancak tehlikenin henüz tamamen geçmediğini ortaya koydu.

BARAJLARDAKİ DOLULUK GEÇEN YILI AŞSA DA KRİTİK SEVİYEDE

ASKİ kayıtlarına göre başkentin su depolarındaki doluluk miktarı her geçen gün küçük adımlarla yukarı tırmanıyor. 20 Nisan Pazartesi günü yapılan ölçümlerde yüzde 40,35 seviyesine ulaşan doluluk oranı 21 Nisan Salı günü itibarıyla yüzde 40,52 olarak güncellendi.

Mevcut rakamlar her ne kadar geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen yüzde 28,38’lik tablonun üzerinde olsa da barajların henüz tam kapasiteye ulaşmaktan uzak olduğu görülüyor.

AKTİF REZERVLERDEKİ ARTIŞ GRAFİĞİ YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Kentin doğrudan kullanımına sunulan aktif doluluk oranlarında da yavaş ancak istikrarlı bir ilerleme kaydediliyor. 20 Nisan tarihinde yüzde 33,41 olarak belirlenen aktif doluluk oranı 21 Nisan Salı günü yapılan son tespitlerle beraber yüzde 33,60 seviyesine yükseldi.

Uzmanlar bu artış ivmesini olumlu bulmakla birlikte kentin su güvenliğinin kalıcı hale gelmesi için sürecin büyük bir titizlikle takip edilmesi gerektiği konusunda uyarıyor.

ANKARA BARAJLARI DOLULUK ORANLARI (ASKİ VERİLERİYLE)

ASKİ’nin 21 Nisan 2026 raporuna göre, Ankara’ya su sağlayan barajlardaki son doluluk oranları şu şekilde:

Akyar Barajı: %74.99

Çamlıdere Barajı: %34.51

Çubuk 2 Barajı: %68.25

Eğrekkaya Barajı: %74.90

Kargalı Barajı: %100.00

Kavşakkaya Barajı: %59.85

Kesikköprü Barajı: %100

Kurtboğazı Barajı: %33.15

Peçenek Barajı: %26,44

Türkşerefli Barajı: %6,35

TOPRAKTAKİ SÜNGER ETKİSİ BARAJLARA GİDEN SUYU KESİYOR

Bölgedeki yağış miktarındaki artışa rağmen baraj göllerindeki dolum hızının neden düşük kaldığı bilimsel gerekçelerle açıklandı. Geçtiğimiz yıl yaşanan aşırı sıcaklar nedeniyle nemini tamamen kaybeden topraklar düşen her yağmur damlasını bir sünger gibi emiyor.

Yağmur sularının önemli bir kısmı baraj havzalarına akışa geçemeden doğrudan yer altı sularına karışıyor veya kuruyan toprak tarafından hapsediliyor.

BUHARLAŞMA TEHDİDİ REZERVLERİN VERİMLİLİĞİNİ DÜŞÜRÜYOR

Başkentte mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları su yönetimi için gizli bir risk faktörü oluşturmaya devam ediyor. Havzaya düşen suyun bir bölümü yüksek sıcaklığın etkisiyle hızla buharlaşarak atmosfere karışıyor.

Bu durum rezervlerin dolma hızını doğrudan yavaşlatırken ASKİ yetkilileri artan sıcaklıkların baraj verimliliği üzerindeki olumsuz etkilerine karşı vatandaşlara tasarruf çağrılarını sürdürüyor.

BARAJ DOLULUK ORANI NEDİR?

Baraj doluluk oranı, bir barajda bulunan mevcut su miktarının toplam kapasiteye oranını ifade eder. Genellikle yüzde (%) olarak hesaplanır ve su kaynaklarının anlık durumunu gösterir. Bu oran, şehirlerin su arz güvenliğini değerlendirmede temel göstergelerden biridir.

İçme suyu, tarım ve enerji üretimi planlamasında kritik rol oynar. Düşük oranlar kuraklık riskini, yüksek oranlar ise su fazlasını işaret eder.

BARAJ DOLULUK ORANI NEDEN ÖNEMLİ?

Baraj doluluk oranı, su yönetimi ve planlaması açısından hayati öneme sahiptir. Özellikle büyük şehirlerde olası su kesintilerinin önceden öngörülmesini sağlar. Tarımsal sulama, enerji üretimi ve günlük tüketim bu veriye göre planlanır.

Kuraklık dönemlerinde erken önlem alınmasına yardımcı olur. Aynı zamanda taşkın riskinin kontrol edilmesinde de önemli bir göstergedir.