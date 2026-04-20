Ankara aylardır süren susuzluk endişesini bahar yağmurlarıyla birlikte yavaş yavaş geride bırakıyor. Şehir genelinde etkili olan yağışlar baraj havzalarına nefes aldırırken rezervlerdeki tehlikeli düşüş grafiği yerini istikrarlı bir yükselişe bıraktı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından paylaşılan güncel veriler kuraklığın izlerinin silinmeye başladığını resmileştirdi.

TOPLAM DOLULUK ORANINDA KRİTİK SEVİYE YAKALANDI

ASKİ kayıtları başkentin su depolarındaki doluluğun her geçen gün bir üst basamağa tırmandığını ortaya koyuyor. 17 Nisan tarihinde yüzde 39,75 noktasına ulaşan toplam doluluk oranı 18 Nisan’da yüzde 39,85 olarak kaydedildi.

20 Nisan Pazartesi günü yapılan son ölçümlerde ise beklenen eşik geçilerek seviye yüzde 40,35 bandına ulaştı. Mevcut rakamlar geçen yılın aynı döneminde kayıtlara geçen yüzde 28,38’lik tablonun çok üzerinde bir başarı sergiliyor.

AKTİF REZERVLER ŞAHLANIYOR: KULLANILABİLİR SU MİKTARI ARTIYOR

Kentin doğrudan kullanımına sunulan aktif doluluk oranlarında da ivme kaybı yaşanmadan ilerleme kaydediliyor. 17 Nisan’da yüzde 32,73 olarak ölçülen aktif doluluk oranı 18 Nisan tarihinde yüzde 32,85 seviyesine çıktı. Bugün yapılan ölçümlerle birlikte bu rakam yüzde 33,41 olarak güncellendi. Uzmanlar bu artış grafiğini sevindirici bulsa da kentin su güvenliğinin kalıcı hale gelmesi için sürecin titizlikle takip edilmesi gerektiğini vurguluyor.

KURUYAN TOPRAK YAĞMURU HAPSEDİYOR: SÜNGER ETKİSİ DEVREDE

Yağışlardaki belirgin artışa rağmen baraj göllerindeki doluluk hızının neden daha yüksek tempoda gitmediği bilimsel gerekçelerle açıklanıyor. Geçtiğimiz yıl yaşanan aşırı sıcaklar nedeniyle kuruyan topraklar düşen her damla yağmuru bir sünger gibi emiyor.

Yağmur sularının önemli bir bölümü baraj havzalarına akışa geçemeden doğrudan yer altı sularına karışıyor veya toprak tarafından hapsediliyor.

BUHARLAŞMA TEHDİDİ REZERVLERİN GİZLİ DÜŞMANI HALİNE GELDİ

Başkentte hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkması su yönetimi için yeni bir risk faktörünü beraberinde getirdi. Havzaya düşen suyun bir kısmı yüksek sıcaklığın etkisiyle hızla buharlaşarak atmosfere karışıyor. Bu durum rezervlerin dolma hızını doğrudan yavaşlatırken uzmanlar artan sıcaklıkların baraj verimliliği üzerindeki olumsuz etkilerine karşı tasarruf çağrılarını yineliyor.

ANKARA BARAJLARI DOLULUK ORANLARI (ASKİ VERİLERİYLE)

ASKİ’nin 20 Nisan 2026 raporuna göre, Ankara’ya su sağlayan barajlardaki son doluluk oranları şu şekilde:

Akyar Barajı: %74.64

Çamlıdere Barajı: %34.35

Çubuk 2 Barajı: %68.12

Eğrekkaya Barajı: %74.70

Kargalı Barajı: %100.00

Kavşakkaya Barajı: %59.39

Kesikköprü Barajı: %100

Kurtboğazı Barajı: %33.27

Peçenek Barajı: %26,44

Türkşerefli Barajı: %6,35

BARAJ DOLULUK ORANI NEDİR?

Baraj doluluk oranı, bir barajda bulunan mevcut su miktarının toplam kapasiteye oranını ifade eder. Genellikle yüzde (%) olarak hesaplanır ve su kaynaklarının anlık durumunu gösterir. Bu oran, şehirlerin su arz güvenliğini değerlendirmede temel göstergelerden biridir.

İçme suyu, tarım ve enerji üretimi planlamasında kritik rol oynar. Düşük oranlar kuraklık riskini, yüksek oranlar ise su fazlasını işaret eder.

BARAJ DOLULUK ORANI NEDEN ÖNEMLİ?

Baraj doluluk oranı, su yönetimi ve planlaması açısından hayati öneme sahiptir. Özellikle büyük şehirlerde olası su kesintilerinin önceden öngörülmesini sağlar. Tarımsal sulama, enerji üretimi ve günlük tüketim bu veriye göre planlanır.

Kuraklık dönemlerinde erken önlem alınmasına yardımcı olur. Aynı zamanda taşkın riskinin kontrol edilmesinde de önemli bir göstergedir.