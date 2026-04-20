İZSU duyurdu: 2035 yılına kadar su krizi bitti

İzmir barajlarında bahar bereketi yaşanıyor. İZSU verilerine göre Tahtalı ve Gördes barajları kritik eşiği aşarken kentin 2035 yılına kadar olan su geleceği güvence altına alındı. Toplam rezervler yaz aylarının kesintisiz geçeceğini belgeliyor.

İzmir halkının uzun süredir endişeyle takip ettiği kuraklık riski yerini büyük bir rahatlamaya bıraktı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde tükenme noktasına gelen baraj havzaları 2026 yılı bahar yağışlarıyla birlikte adeta nefes aldı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından açıklanan resmi rakamlar kentin su rezervlerinde tarihi bir iyileşme yaşandığını ortaya koydu.

TAHTALI BARAJI KRİTİK EŞİĞİ ÇOKTAN AŞTI

Kentin su ihtiyacını sırtlayan en temel kaynak olan Tahtalı Barajı geçen yıl nisan ayında yüzde 15 doluluk oranıyla alarm seviyesine inmişti. 2026 yılının ilk çeyreğinde etkili olan yoğun yağışlar bu karamsar tabloyu tamamen değiştirdi.

16 Nisan tarihinde yüzde 53,41 olan doluluk oranı 17 Nisan'da yüzde 53,52 olarak kayıtlara geçti. Bugün yapılan son ölçümlerde ise su seviyesinin yüzde 53,74 bandına ulaştığı açıklandı.

GÖRDES BARAJI'NDA MUCİZEVİ GERİ DÖNÜŞ GERÇEKLEŞTİ

Şubat ayında kuruma tehlikesi yaşayan ve geçtiğimiz yıl sadece yüzde 5 dolulukla hizmet veren Gördes Barajı son yağışlarla birlikte kentin can damarı haline geldi.

16 Nisan itibarıyla yüzde 40,07 seviyesine çıkan barajın doluluk oranı 17 Nisan'da yüzde 40,75 değerine yükseldi. 20 Nisan Pazartesi günü yapılan ölçümlerde ise doluluk oranının yüzde 40,75 seviyesini koruduğu gözlemlendi.

Barajdaki toplam hacim 193 milyon 917 bin metreküpe ulaşırken kullanılabilir su miktarı da 178 milyon 417 bin metreküp seviyesine çıktı.

İZMİR BARAJLARINDA SON DURUM (İZSU VERİLERİYLE)

20 Nisan 2026 itibarıyla İzmir’e su sağlayan barajlardaki doluluk oranları şöyle:

  • Tahtalı Barajı: %53,74
  • Balçova Barajı: %99,33
  • Ürkmez Barajı: %98,36
  • Gördes Barajı: %40,75
  • Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: %80,58

İZMİR'İN ON YILLIK SU GELECEĞİ GARANTİ ALTINA ALINDI

Uzmanlar Gördes Barajı’ndaki teknik aksaklıkların giderilmesinin su tutma kapasitesini doğrudan artırdığını belirtti. Mevcut doluluk verileri ve yağış tahminleri ışığında İzmir için 2035 yılına kadar yeni bir su krizi öngörülmüyor.

Kentin toplam kullanılabilir su rezervinin 153 milyon 627 bin metreküpe ulaşması İzmirlilerin yaz aylarını kesintisiz ve sorunsuz bir şekilde geçireceğini belgeliyor. Yetkililer bu olumlu tabloya rağmen suyun tasarruflu kullanılmasının sürdürülebilirlik açısından hayati önem taşıdığını hatırlatıyor.

BARAJ DOLULUK ORANI NEDİR?

Baraj doluluk oranı, bir barajdaki mevcut su miktarının toplam kapasiteye oranını ifade eder. Yüzde (%) olarak belirtilir ve su kaynaklarının durumunu anlamak için kritik bir göstergedir. Bu oran, içme suyu, tarım ve enerji üretimi planlamasında önemli rol oynar. Düşük doluluk oranı kuraklık riskini, yüksek oran ise su fazlasını gösterebilir. Özellikle büyük şehirlerde su yönetiminin temel verilerinden biridir.

İZMİR BARAJLARI İÇİN GÜVENLİ DOLULUK SEVİYESİ NEDİR?

İzmir’de barajlar için ideal doluluk oranı genellikle yüzde 60 ile yüzde 80 arası kabul edilir. Bu aralık, hem su ihtiyacını karşılamak hem de olası kurak dönemlere hazırlıklı olmak açısından güvenlidir. Yüzde 40’ın altına düşen seviyeler riskli kabul edilir ve su tasarrufu önlemleri gündeme gelir. Yüzde 90 ve üzeri seviyelerde ise taşkın kontrolü önem kazanır. Mevsimsel yağışlara göre bu oranlar değişkenlik gösterebilir. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

