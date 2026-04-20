Son dakika | Okul saldırganının arkadaşı açıkladı: Okula saldıracağını söylemişti!

Kahramanmaraş’ta 8 öğrenci ile 1 öğretmenin hayatını kaybettiği okul saldırısına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Saldırıyı gerçekleştiren İsa Aras Mersinli’nin sınıf arkadaşı, şüphelinin daha önce arkadaşlarına “Okula silahla saldıracağım” dediğini ancak bunun şaka sanıldığını söyledi. Olayın ardından okula gelen ziyaretçilerin bıraktığı notlar ve bir okul forması ise dikkat çekti.

OKULA ZİYARETLER SÜRÜYOR

Kahramanmaraş’ta İsa Aras Mersinli’nin babasına ait 5 silah ve 7 şarjörle düzenlediği saldırıda 9 kişinin hayatını kaybettiği Ayser Çalık Ortaokulu, olayın ardından öğrenciler, veliler ve çok sayıda vatandaş tarafından ziyaret edilmeye devam ediyor.

Okulu ziyaret edenler bahçeye gül ve karanfil bırakırken, bazı vatandaşlar da saldırıyı kınayan ya da yaşamını yitirenler için yazdıkları notları okul çevresine bıraktı.

“HOCAM 23 NİSAN’DA FORMA GİYECEK MİYİZ?”

Bahçe tellerine asılan notlar arasında bir okul forması dikkat çekti.

Formanın üzerine yazılan “Hocam 23 Nisan’da forma giyecek miyiz?” ifadesi, ziyaret edenlerin duygulanmasına neden oldu.

SINIF ARKADAŞINDAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

Saldırgan İsa Aras Mersinli ile aynı sınıfta okuyan G.İ., şüphelinin davranışlarının zaman zaman dikkat çekici olduğunu söyledi.

Mersinli ile yaklaşık 4 yıldır aynı sınıfta olduklarını belirten öğrenci, şüphelinin sınıfta genellikle yalnız olduğunu ifade etti.

"Genellikle uyurdu tüm gece internette dolaştığı için. Sonra bazen İngilizce derslerinde kalkardı. İngilizcesi bayağı iyiydi, Türkçesinden daha iyiydi. Mesela İngilizce dersinde hoca bir İngilizce kelimenin anlamını hatırlamazdı, İsa'ya sorardı, o da hocaya söylerdi. Sonra ne yapardı? Ağlardı, sınıf sessiz olduğunda ağlardı, ağlama sesleri gelirdi. Sonra rehberlik hocamız gelir onu götürürdü rehberlik odasına, orada konuşurdu. Psikolojik sıkıntıları var gibi bir şeydi."

“KALEMLE ELİNİ, KOLUNU DEŞERDİ”

G.İ., saldırganın zaman zaman kendisine zarar verdiğini de öne sürdü.

"Mesela cuma günü İstiklal Marşı'na çıkacaktık. Kendisi yine uyuyordu. Sonra arkadaşlar kolundan tuttu, çıkardı. Okurken bir anda yere yığıldı bayılmış gibi, orada yattı öyle. Onu hatırlıyorum. Sonra derste bir şeye üzüldüğünde kalemle elini, kolunu deşerdi, sırası kan olurdu. Sırası, çantası falan kan dolardı. Kendini boğardı. Beşinci sınıfta çantasını boğazına dolamıştı. Kendini boğmuştu. Değişik bir çocuktu."

“SALDIRACAĞINI SÖYLEMİŞ AMA ŞAKA SANILMIŞ”

G.İ., saldırganın daha önce bazı arkadaşlarına okula saldırı yapacağını söylediğini de iddia etti.

"Hatta arkadaşı vardı 2 tane bizim sınıftan konuştuğu. Onlara demiş böyle şeyler yapacağım diye. ‘Sınıfa, okula silahla saldıracağım’ gibi bir şeyler demiş. Onlar da gülmüş, dalga geçiyor sanmış. Saldırıdan birkaç gün önce falan söylemiş, öyle biliyorum, bana öyle dediler"

“SINIF PLANI ÇİZMİŞ”

Öğrenci, Mersinli’nin bazen kağıtlara sınıf düzenini çizdiğini de öne sürdü.