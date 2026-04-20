Saldırıların ardından okullarda sıkı denetim: Veliye bahçe öğrenciye forma yasağı

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta eğitim kurumlarına yönelik saldırıların ardından okullarda güvenlik protokolleri değiştirildi. İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda alınan kararlarla; okul binalarına randevusuz girişler kapatılırken, formasız öğrenci kabul edilmeyeceği ve velilerin okul bahçesinde beklemesinin yasaklandığı duyuruldu.


Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta gerçekleşen okul saldırıları, eğitim kurumlarındaki güvenlik önlemlerinin İçişleri Bakanlığı tarafından artırılmasına neden oldu. Polis ekiplerinin okul çevrelerindeki görevleri devam ederken, okul yönetimleri hafta sonu boyunca sosyal medya ve WhatsApp grupları üzerinden velilere yeni uygulama listesini iletti.

FORMASIZ ÖĞRENCİ OKULA ALINMAYACAK

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, okul yönetimleri tarafından paylaşılan yeni tedbirler kapsamında öğrencilerin okula yalnızca resmi okul kıyafetiyle gelmesi zorunlu kılındı. Formasız öğrencilerin okul binalarına kabul edilmeyeceği belirtilirken, öğrencilerin yanlarında getirebilecekleri eşyalara da sınırlama getirildi. Birçok okulda cep telefonu, akıllı saat ve tablet kullanımı yasaklanırken, öğrencilerin okula eğitim materyalleri dışında herhangi bir eşya getirmesine izin verilmeyeceği açıklandı.

VELİLER İÇİN 'RANDEVU VE KİMLİK' ŞARTI

Yeni dönemde velilerin okul binalarına girişi sıkı denetim altına alındı. Okul saatleri içerisinde öğretmen, öğrenci ve görevli personel dışında kimsenin binalara alınmayacağı, velilerin ancak randevu sistemi üzerinden ve kimlik ibraz ederek giriş yapabileceği bildirildi. Özellikle sabah saatlerinde velilerin okul bahçesine girmesinin yasaklandığı; öğrencilerin unuttuğu eşyaların sınıflara bırakılamayacağı, bu eşyaların ancak güvenlik noktasına teslim edilebileceği ve öğretmenler aracılığıyla alınacağı kaydedildi.

Katliamın yaşandığı okuldaki görevden almaların nedeni ortaya çıktıKatliamın yaşandığı okuldaki görevden almaların nedeni ortaya çıktı

OKUL BAHÇESİNDE BEKLEMEK YASAKLANDI

Güvenlik önlemleri okul çıkış saatlerini de kapsayacak şekilde genişletildi. Velilerin ders zili çaldıktan sonra sadece kendileri için belirlenen bekleme alanlarında öğrencilerini alabilecekleri, öğrencisini alan velinin ise okul bahçesinde beklemesine izin verilmeyeceği duyuruldu.

ERKEN AYRILMALARDA İDARE ONAYI ZORUNLU

Öğrencilerin okuldan erken ayrılması gereken durumlar için de yeni kurallar getirildi. Hastane randevusu gibi sebeplerle yapılacak erken çıkışlar için önceden sınıf öğretmenine bilgi verilmesi zorunlu tutulurken, tüm işlemlerin yalnızca okul idaresinin bilgisi ve onayı dahilinde yapılacağı ifade edildi. Okul çevrelerinde kontrolsüz giriş-çıkışların önüne geçmek amacıyla uygulanan bu tedbirlerin, polis ekiplerinin denetimleriyle eş zamanlı olarak sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Barış Alper Yılmaz'ın Rize'de HES direnişine katıldığı görüntüler ortaya çıktı
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Yüzde 20 büyüyen pikap pazarında mevsimi geldi rekabet kızıştı
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Real Madrid'de kriz çıktı: Arda Güler listede yok
Ev kullanımı için “tak çalıştır” ısıtma sistemine ne dersiniz? Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının!
Hem ısıtan hem soğutan "mono" sistem
Akıllı evlerin akıllı üyesi! Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor: Baraj kapakları bir bir açıldı
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor:
Baraj kapakları bir bir açıldı
Soluksuz 49 saat: Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor!
49 saat hiç durmadılar!
Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Eskiden belleri bükülürdü! Şimdi yatarak para kazanıyorlar
Eskiden belleri bükülürdü!
Yatarak para kazanıyorlar
Türkiye
AKP sessiz kaldı ama Ahmet Hakan bile Tom Barrack'a yüklendi
AKP sessiz kaldı ama Ahmet Hakan bile Tom Barrack'a yüklendi
İstanbul'u saracak kara bulutları açıkladı: AKOM '7 derece birden düşecek' diyerek uyardı
İstanbul'u saracak kara bulutları açıkladı: AKOM '7 derece birden düşecek' diyerek uyardı
Son dakika | Okul saldırganının arkadaşı açıkladı: Okula saldıracağını söylemişti!
Son dakika | Okul saldırganının arkadaşı açıkladı: Okula saldıracağını söylemişti!