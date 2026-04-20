Saldırıların ardından okullarda sıkı denetim: Veliye bahçe öğrenciye forma yasağı



Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta gerçekleşen okul saldırıları, eğitim kurumlarındaki güvenlik önlemlerinin İçişleri Bakanlığı tarafından artırılmasına neden oldu. Polis ekiplerinin okul çevrelerindeki görevleri devam ederken, okul yönetimleri hafta sonu boyunca sosyal medya ve WhatsApp grupları üzerinden velilere yeni uygulama listesini iletti.

FORMASIZ ÖĞRENCİ OKULA ALINMAYACAK

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, okul yönetimleri tarafından paylaşılan yeni tedbirler kapsamında öğrencilerin okula yalnızca resmi okul kıyafetiyle gelmesi zorunlu kılındı. Formasız öğrencilerin okul binalarına kabul edilmeyeceği belirtilirken, öğrencilerin yanlarında getirebilecekleri eşyalara da sınırlama getirildi. Birçok okulda cep telefonu, akıllı saat ve tablet kullanımı yasaklanırken, öğrencilerin okula eğitim materyalleri dışında herhangi bir eşya getirmesine izin verilmeyeceği açıklandı.

VELİLER İÇİN 'RANDEVU VE KİMLİK' ŞARTI

Yeni dönemde velilerin okul binalarına girişi sıkı denetim altına alındı. Okul saatleri içerisinde öğretmen, öğrenci ve görevli personel dışında kimsenin binalara alınmayacağı, velilerin ancak randevu sistemi üzerinden ve kimlik ibraz ederek giriş yapabileceği bildirildi. Özellikle sabah saatlerinde velilerin okul bahçesine girmesinin yasaklandığı; öğrencilerin unuttuğu eşyaların sınıflara bırakılamayacağı, bu eşyaların ancak güvenlik noktasına teslim edilebileceği ve öğretmenler aracılığıyla alınacağı kaydedildi.

OKUL BAHÇESİNDE BEKLEMEK YASAKLANDI

Güvenlik önlemleri okul çıkış saatlerini de kapsayacak şekilde genişletildi. Velilerin ders zili çaldıktan sonra sadece kendileri için belirlenen bekleme alanlarında öğrencilerini alabilecekleri, öğrencisini alan velinin ise okul bahçesinde beklemesine izin verilmeyeceği duyuruldu.

ERKEN AYRILMALARDA İDARE ONAYI ZORUNLU

Öğrencilerin okuldan erken ayrılması gereken durumlar için de yeni kurallar getirildi. Hastane randevusu gibi sebeplerle yapılacak erken çıkışlar için önceden sınıf öğretmenine bilgi verilmesi zorunlu tutulurken, tüm işlemlerin yalnızca okul idaresinin bilgisi ve onayı dahilinde yapılacağı ifade edildi. Okul çevrelerinde kontrolsüz giriş-çıkışların önüne geçmek amacıyla uygulanan bu tedbirlerin, polis ekiplerinin denetimleriyle eş zamanlı olarak sürdürüleceği belirtildi.