Katliamın yaşandığı okuldaki görevden almaların nedeni ortaya çıktı

Türkiye peş peşe düzenlenen okul saldırılarıyla sarsıldı. Kahramanmaraş'taki okul saldırısında 10 can kaybı yaşanırken okullardaki güvenlik önlemleri tartışmaya açıldı. Okul Aile Birliği'nden yapılan açıklamalar, saldırganın psikolojik durumunun bilindiğini ve saldırılardan kısa süre önce uygulanan görevden alma kararları öncesinde sıkı takip edildiğini gösterirken MEB'e yapılan eleştirilerin dozunu artırdı.

Tartışmalar sürerken idari kadronun neden görevden alındığı belli oldu.

KATLİAMIN YAŞANDIĞI OKULDAKİ GÖREVDEN ALMALARIN NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Ayser Çalık Ortaokulu’nda yaşanan saldırıdan aylar önce okul yönetiminin değişmesi, vatandaşı olduğu gibi siyasetinde gündemine oturdu. İYİ Parti'nin "Liyakatli kadrolar neden tasfiye edildi?" sorusuna neden olan görevden alma kararlarının nedeni ortaya çıktı.

Türkiye Gazetesi'nden Mahmut Özay'ın haberine göre, okul müdürü ve iki müdür yardımcısının görevden alınmasının arkasında, öğrenci notlarında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürütülen bir soruşturma bulunuyor.

Okul saldırısı müdür yardımcısının gidişinden sonra oldu

Okul idarecileri hakkında, aynı okulda eğitim gören kendi çocuklarının yazılı sınav notlarını usulsüz şekilde yükselttikleri yönünde şikâyetler yapıldığı öğrenildi. Öğretmenlerin ihbarı üzerine harekete geçen müfettişlerin hazırladığı ön rapor, idari kadrodaki tasfiyenin ana gerekçesini oluşturdu.

Müfettiş raporu doğrultusunda, okul müdürü ve iki müdür yardımcısının yöneticilik görevlerine son verilerek farklı okullara öğretmen olarak atandıkları bildirildi. Söz konusu not usulsüzlüğü iddialarına ilişkin savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu ve adli sürecin devam ettiği kaydedildi.

ÖĞRETMENLER İSE NORM FAZLASI NEDENİYLE GÖNDERİLDİ

Okuldaki iki öğretmenin yer değişikliğinin ise "norm fazlası" uygulaması kapsamında rutin bir prosedür olduğu belirtildi.

Öte yandan, yaşanan bu idari değişimin ardından Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürü Erhan Baydur’un da görevinden ayrıldığı öğrenildi. Eğitim camiasında, yürütülen soruşturmalar kapsamında benzer görevden almaların sürebileceği konuşuluyor.

Saldırganı yakından takip eden kadronun bu yolsuzluk soruşturmasıyla dağılması, "katliam engellenebilir miydi?" tartışmalarını da beraberinde getirdi.