Kanye West'in konserleri tek tek iptal ediliyor! Sıra İstanbul'a da gelecek mi?

Dünyaca ünlü ABD’li rapçi Kanye West, Avrupa turnesi kapsamında planlanan konserlerinde üst üste iptallerle karşı karşıya kaldı.

Fransa ve İngiltere’nin ardından Polonya ve İsviçre’deki konserlerin de iptal edilmesi, gözleri sanatçının Türkiye’de vereceği İstanbul konserine çevirdi.

AVRUPA TURNESİNDE İPTALLER ZİNCİRİ

48 yaşındaki rapçinin 19 Haziran’da Polonya’nın Chorzów kentindeki Silezya Stadyumu’nda sahne alması planlanıyordu. Ancak konser iptal edildi. Ardından İsviçre’de St. Jakob-Park stadında yapılması planlanan konser de iptal kararıyla rafa kaldırıldı.

Polonya ve İsviçre’den önce Fransa ve İngiltere’de de Kanye West konserleri iptal edilmişti. İngiltere’de Wireless Festival kadrosundan çıkarılan West’in ülkeye girişinin de yasaklandığı belirtilmişti.

İSTANBUL KONSERİ GERÇEKLEŞECEK Mİ?

Tüm bu gelişmelerin ardından gözler Türkiye'de yapılması planlanan konsere çevrildi. Ünlü rapçinin 30 Mayıs’ta İstanbul’da sahne alması planlanıyordu.

Organizasyonla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Avrupa’daki konserlerin tek tek iptal edilmesi sonrası konserin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği merak konusu oldu.

HITLER ŞARKISI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Kanye West, geçen yıl yayımladığı “Heil Hitler” adlı şarkı nedeniyle büyük tepki çekmişti. Söz konusu şarkıda Adolf Hitler’in övüldüğü ifadeler yer alırken, “Hepimiz Naziyiz” ve “Yaşa Hitler” gibi sözler dikkat çekmişti. Şarkı dijital platformlardan kaldırılmış, Avustralya ise sanatçının ülkeye girişini yasaklamıştı.