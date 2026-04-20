Sivas'ta Kızılırmak taştı: Köye ulaşım traktörlerle sağlanıyor!

Sivas genelinde etkisini sürdüren yoğun yağışlar barajlardaki su seviyesini kritik noktaya ulaştırdı. İmranlı Barajı’nda doluluk oranının maksimum seviyeye yaklaşması üzerine tahliye işlemi başlatıldı. Baraj kapaklarının kontrollü şekilde açılmasıyla birlikte Türkiye’nin en uzun akarsuyu olan Kızılırmak’ın debisi hızla yükseldi. Nehir yatağındaki suyun taşması sonucu bölgedeki pek çok nokta sular altında kaldı.

CANOVA KÖYÜNDE ULAŞIM DURMA NOKTASINA GELDİ

Kızılırmak’taki taşkından en çok etkilenen yerleşim yerlerinden biri Zara ilçesine bağlı Canova köyü oldu. İlçeye 17 kilometre mesafede bulunan köyün ana yolu yükselen sular nedeniyle tamamen kapandı. Kara yolu ulaşımının kesilmesiyle birlikte köylüler günlük ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve bir noktadan diğerine gidebilmek için traktörleri kullanmak zorunda kaldı.

EVLER VE TARIM ARAZİLERİ SULAR ALTINDA

Taşkın sadece yolları değil yerleşim alanlarını da vurdu. Canova köyünde bulunan çok sayıda evde su baskınları yaşanırken bölge halkı zor anlar geçirdi. Tarımsal üretimin yoğun olduğu bölgede ekili araziler de suların yayılmasıyla birlikte büyük zarar gördü. Çiftçilerin emeği olan geniş tarım alanları nehrin taşması sonucu göle dönüştü.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI İÇİN EKİPLER SAHADA

Bölgeden gelen ihbarlar üzerine Devlet Su İşleri ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri vakit kaybetmeden koordineli bir çalışma başlattı. Taşkının yaşandığı alanlara sevk edilen uzman ekipler köydeki su baskınlarının boyutunu incelemeye aldı.

Canova köyü başta olmak üzere suyun etkilediği tüm noktalarda hasar tespit çalışmaları titizlikle yürütülüyor. Yetkililer nehir hattı boyunca vatandaşların dikkatli olması yönünde uyarılarda bulunuyor.(DHA)