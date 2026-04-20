Sivas'ta Kızılırmak taştı: Köye ulaşım traktörlerle sağlanıyor!

Sivas'ta etkili sağanak sonrası dolan İmranlı Barajı'nın kapakları açılınca Kızılırmak taştı. Nehrin yükselmesiyle Zara'nın Canova köyünde evleri ve tarım arazilerini su bastı. Köy yolu ulaşıma kapanırken çaresiz kalan vatandaşlar ulaşımı traktörlerle sağlamaya çalışıyor.

Sivas genelinde etkisini sürdüren yoğun yağışlar barajlardaki su seviyesini kritik noktaya ulaştırdı. İmranlı Barajı’nda doluluk oranının maksimum seviyeye yaklaşması üzerine tahliye işlemi başlatıldı. Baraj kapaklarının kontrollü şekilde açılmasıyla birlikte Türkiye’nin en uzun akarsuyu olan Kızılırmak’ın debisi hızla yükseldi. Nehir yatağındaki suyun taşması sonucu bölgedeki pek çok nokta sular altında kaldı.

CANOVA KÖYÜNDE ULAŞIM DURMA NOKTASINA GELDİ

Kızılırmak’taki taşkından en çok etkilenen yerleşim yerlerinden biri Zara ilçesine bağlı Canova köyü oldu. İlçeye 17 kilometre mesafede bulunan köyün ana yolu yükselen sular nedeniyle tamamen kapandı. Kara yolu ulaşımının kesilmesiyle birlikte köylüler günlük ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve bir noktadan diğerine gidebilmek için traktörleri kullanmak zorunda kaldı.

EVLER VE TARIM ARAZİLERİ SULAR ALTINDA

Taşkın sadece yolları değil yerleşim alanlarını da vurdu. Canova köyünde bulunan çok sayıda evde su baskınları yaşanırken bölge halkı zor anlar geçirdi. Tarımsal üretimin yoğun olduğu bölgede ekili araziler de suların yayılmasıyla birlikte büyük zarar gördü. Çiftçilerin emeği olan geniş tarım alanları nehrin taşması sonucu göle dönüştü.

Yağışlar barajları doldu taşırdı: Tam 6 noktada kapaklar açıldı!Yağışlar barajları doldu taşırdı: Tam 6 noktada kapaklar açıldı!

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI İÇİN EKİPLER SAHADA

Bölgeden gelen ihbarlar üzerine Devlet Su İşleri ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri vakit kaybetmeden koordineli bir çalışma başlattı. Taşkının yaşandığı alanlara sevk edilen uzman ekipler köydeki su baskınlarının boyutunu incelemeye aldı.

Canova köyü başta olmak üzere suyun etkilediği tüm noktalarda hasar tespit çalışmaları titizlikle yürütülüyor. Yetkililer nehir hattı boyunca vatandaşların dikkatli olması yönünde uyarılarda bulunuyor.(DHA)

Bağışıklığımız da kırışır!
Barış Alper Yılmaz'ın Rize'de HES direnişine katıldığı görüntüler ortaya çıktı
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Yüzde 20 büyüyen pikap pazarında mevsimi geldi rekabet kızıştı
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Real Madrid'de kriz çıktı: Arda Güler listede yok
Ev kullanımı için “tak çalıştır” ısıtma sistemine ne dersiniz? Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının!
Hem ısıtan hem soğutan "mono" sistem
Akıllı evlerin akıllı üyesi! Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor: Baraj kapakları bir bir açıldı
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor:
Baraj kapakları bir bir açıldı
Soluksuz 49 saat: Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor!
49 saat hiç durmadılar!
Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Türkiye
Odaya giren dev kayanın ardından ev tahliye edildi
Odaya giren dev kayanın ardından ev tahliye edildi
Cezaevlerinde 23 Nisan izni!
Cezaevlerinde 23 Nisan izni!
Ayılar kış uykusundan uyandılar: Yiyecek bulamayınca evlere girdiler
Ayılar kış uykusundan uyandılar: Yiyecek bulamayınca evlere girdiler