İlkokul önünde skandal afiş: Velilerden tepki yağdı!

Yayınlanma:
Şişli'de bir ilkokulun önünde günlerdir asılı kalan "Nasıl Katil Olunur?" başlıklı afiş, çocukların psikolojisine etkileri ve denetim eksikliği nedeniyle velilerin büyük tepkisini çekti.

İstanbul Şişli’deki Sait Çiftçi İlkokulu’nun önünde bulunan elektrik panosuna asılan "Nasıl Katil Olunur?" başlıklı bir sinema afişi, velilerin sert tepkisine yol açtı. Günlerdir kaldırılmayan afiş, özellikle çocukların psikolojisi üzerindeki olumsuz etkileri ve denetim eksikliği nedeniyle tartışmaları beraberinde getirdi.

VELİLERDEN "İHMAL" ELEŞTİRİSİ

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, okul gibi güvenli olması beklenen bir alanda şiddet içerikli bir içeriğin sergilenmesini "açık bir ihmal" olarak nitelendiren veliler, duruma büyük tepki gösterdi. Bir veli, çocukların aklına bu tür olumsuz fikirlerin kazınmasından duyduğu endişeyi dile getirirken, bir başka yurttaş eğitim kurumunun önünde böyle bir afişin yer almasının "rezalet" olduğunu ifade etti. Aileler, çocuklarını şiddet içerikli konulardan korumaya çalışırken okullarının önünde karşılaştıkları bu tablonun kabul edilemez olduğunu belirtti.

UZMANLARDAN PSİKOLOJİK ETKİ UYARISI

Uzmanlar, gelişim çağındaki çocukların şiddet içerikli görsellerle ve başlıklarla karşılaşmasının kaygı, korku ve davranış bozukluklarını tetikleyebileceğine dikkat çekiyor. Eğitim kurumlarının çevresinin çocukların gelişimine uygun içeriklerle düzenlenmesi gerektiğini hatırlatan yetkililer, afişin günler boyunca kaldırılmamasının ciddi bir denetim boşluğuna işaret ettiğini vurguluyor.

SORUMLULUK VE DENETİM TARTIŞMASI

Okul çevresinin reklam alanı değil, çocukların "güvenli alanı" olması gerektiğini belirten vatandaşlar, ilgili birimlerin sorumluluk almasını talep ediyor. "Okul önleri reklam alanı değil, çocukların güvenli alanıdır" diyen veliler, bu tür ihmallerin derhal son bulması için yetkililere çağrıda bulunuyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

