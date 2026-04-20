Bir lisede tas kafa tıraşı yasaklandı!

Okullarda yaşanan silahlı saldırıların ardından Samsun’daki bir liseye ilişkin dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta meydana gelen okul saldırıları kamuoyunda büyük infial yaratırken, eğitim kurumlarında güvenlik önlemleri tartışma konusu oldu.

Yaşanan gelişmelerin ardından birçok okul yönetimi, öğrencilerin güvenliğini artırmaya yönelik farklı uygulamaları devreye almaya başladı.

"TAS KAFA" MODELİNE SON

Bu tartışmalar sürerken Samsun’da bir lisede dikkat çeken bir karar alındı. "Tas kafa" olarak bilinen çok kısa saç modelinin yasaklandığı öne sürüldü. Sözcü'nün haberine göre okul yönetimi, saç kesimine ilişkin yeni bir düzenleme yaptı.

Öğrenciler ve veliler arasında paylaşılan bilgilere göre, yapılan düzenleme kapsamında aşırı kısa saç modellerinin uygun bulunmadığı ve bu nedenle söz konusu saç stiline izin verilmediği belirtildi.