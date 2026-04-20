Saldırıların ardından okul önünde metrelerce arama kuyruğu!

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta meydana gelen okul saldırıları, bütün ülkeyi derin bir yasa sürükledi. Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bulunan lisede yaşanan saldırıda 16 kişi yaralanırken Kahramanmaraş’taki ortaokulda 1’i öğretmen 9’u öğrenci 10 kişi hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş saldırısında ilk istifa! İl Milli Eğitim Müdürü görevinden ayrıldı

OKULLARDA EK TEDBİRLER!

Yaşanan acı olayların ardından İçişleri Bakanlığı tarafından, ülkenin 81 ilindeki okulların tamamında en az 2 polis görevlendirildi. Aynı zamanda okul yönetimleri de, ek tedbirler uygulamaya başladı. Ek tedbirler alan bazı okullar, okul girişlerinde öğrencilerin üsr araması sırasında metrelerce kuyruk oluştu.

METRELERCE ARAMA SIRASI OLUŞTU!

İzmir'de bulunan bir okulun önünde yüzlerce öğrenci, okula girişte yapılan güvenlik araması nedeniyle metrelerce kuyruk oluşturdu. Bazı veliler, uygulamanın güvenlik için gerekli olduğunu ifade ederken bazı veliler ise, söz konusu uygulamanın sürdürülemez olduğunu kaydetti.