Saldırıların ardından okul önünde metrelerce arama kuyruğu!

Saldırıların ardından okul önünde metrelerce arama kuyruğu!
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan okul saldırılarının ardından ülkenin her ilinde güvenlik önlemleri artırıldı. Okul önlerine en az 2 polis görevlendirilirken okul yönetimleri de güvenlik amacıyla öğrencilere ek denetimler uygulamaya başladı. Bir okulun girişinde yapılan güvenlik araması nedeniyle, okul girişinde metrelerce kuyruk oluştu.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta meydana gelen okul saldırıları, bütün ülkeyi derin bir yasa sürükledi. Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bulunan lisede yaşanan saldırıda 16 kişi yaralanırken Kahramanmaraş’taki ortaokulda 1’i öğretmen 9’u öğrenci 10 kişi hayatını kaybetti.

OKULLARDA EK TEDBİRLER!

Yaşanan acı olayların ardından İçişleri Bakanlığı tarafından, ülkenin 81 ilindeki okulların tamamında en az 2 polis görevlendirildi. Aynı zamanda okul yönetimleri de, ek tedbirler uygulamaya başladı. Ek tedbirler alan bazı okullar, okul girişlerinde öğrencilerin üsr araması sırasında metrelerce kuyruk oluştu.

METRELERCE ARAMA SIRASI OLUŞTU!

İzmir'de bulunan bir okulun önünde yüzlerce öğrenci, okula girişte yapılan güvenlik araması nedeniyle metrelerce kuyruk oluşturdu. Bazı veliler, uygulamanın güvenlik için gerekli olduğunu ifade ederken bazı veliler ise, söz konusu uygulamanın sürdürülemez olduğunu kaydetti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

