Kahramanmaraş saldırısında ilk istifa! İl Milli Eğitim Müdürü görevinden ayrıldı

Kahramanmaraş'ta bulunan Ayser Çalık Ortaokulu'nda 1 öğretmen ve 8 öğrencinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırının ardından ilk istifa gerçekleşti. Sözcü'de yer alan habere göre, Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevini bıraktı.

Edinilen bilgilere göre; Baydur'un istifası, Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde "karşılıklı alınan karar" doğrultusunda hayata geçirildi.

NE OLMUŞTU?

Kahramanmaraş'taki Ayser Çalık Ortaokulu'nda eğitim gören İsa Aras Mersinli isimli öğrenci, babasına ait olduğu belirlenen 5 adet silah ve 7 şarjör ile okulda silahlı saldırı düzenlemişti.

Gerçekleşen olay sonucunda on kişi hayatını kaybetmişti. Yaşanan bu olayın ardından, Kahramanmaraş il genelindeki tüm okullarda eğitim ve öğretime 2 gün süreyle ara verilmişti.