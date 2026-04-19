Kahramanmaraş saldırısında ilk istifa! İl Milli Eğitim Müdürü görevinden ayrıldı

Kahramanmaraş'taki Ayser Çalık Ortaokulu'nda 1 öğretmen ve 8 öğrencinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırının ardından ilk üst düzey ayrılık gerçekleşti. İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, Milli Eğitim Bakanlığı ile varılan karşılıklı karar sonucunda görevinden istifa etti.

Kahramanmaraş'ta bulunan Ayser Çalık Ortaokulu'nda 1 öğretmen ve 8 öğrencinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırının ardından ilk istifa gerçekleşti. Sözcü'de yer alan habere göre, Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevini bıraktı.

Edinilen bilgilere göre; Baydur'un istifası, Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde "karşılıklı alınan karar" doğrultusunda hayata geçirildi.

NE OLMUŞTU?

Kahramanmaraş'taki Ayser Çalık Ortaokulu'nda eğitim gören İsa Aras Mersinli isimli öğrenci, babasına ait olduğu belirlenen 5 adet silah ve 7 şarjör ile okulda silahlı saldırı düzenlemişti.

Gerçekleşen olay sonucunda on kişi hayatını kaybetmişti. Yaşanan bu olayın ardından, Kahramanmaraş il genelindeki tüm okullarda eğitim ve öğretime 2 gün süreyle ara verilmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

