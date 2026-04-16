Kahramanmaraş'taki katliamın ardından okuldan yürekleri dağlayan kare

Kahramanmaraş'ta tüm Türkiye'yi yasa boğan silahlı saldırının ardından geriye tarifsiz bir acı, gözyaşı ve sessizliğe bürünen okul bahçesindeki kahreden manzaralar kaldı. Hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler bugün son yolculuklarına uğurlanırken okulu çevreleyen polis şeritleri ve yitip giden canların anısına bırakılan kırmızı güller var.

Olay yerinden yansıyan kareler, yaşanan dehşetin ve kaybedilen masumiyetin en ağır özeti niteliğinde. Kan donduran katliamın yaşandığı okulun mermer merdivenlerinde, polis şeritlerinin hemen ardına dağılmış kırmızı güller ve gül yaprakları göze çarpıyor.

Okul bahçesinde, öğrencilerin teneffüslerde koşuşturduğu, öğretmenlerin soluklandığı banklara ise hayatını kaybeden her bir canı temsilen uzun saplı kırmızı güller dizilmiş durumda.