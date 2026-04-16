Kahramanmaraş'taki okul saldırısı sonrası dünya ayağa kalktı! Peş peşe taziye mesajları

Kahramanmaraş Aysel Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen ve aralarında öğrencilerin de bulunduğu 10 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırının ardından dünya genelinden taziye mesajları gelmeye devam ediyor. Çok sayıda ülke, saldırıyı kınayarak Türkiye’ye destek ve dayanışma mesajları iletti.

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, saldırıda hayatını kaybeden öğrenciler ve öğretmen nedeniyle derin üzüntü duyduklarını belirtti. Barrack, ABD’nin Türk halkının acısını paylaştığını vurgulayarak yaralılara acil şifa dileklerini ifade etti.

DAYANIŞMA MESAJLARI

Katar Dışişleri Bakanlığı da saldırıyı sert ifadelerle kınadı. Yapılan açıklamada, Türkiye’nin güvenlik ve istikrarını korumaya yönelik adımlarına destek verildiği belirtilirken, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dilendi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda saldırının kendilerini derinden sarstığını ifade etti. Şerif, Pakistan halkının bu zor süreçte Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu kaydetti.

"ŞİDDET VE AŞIRILIĞIN BİR ÖRNEĞİ"

Suriye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da Türkiye’ye başsağlığı dilekleri iletilirken, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye mesajı gönderildi. Açıklamada iki ülke halkı arasındaki dayanışmaya dikkat çekildi.

Suudi Arabistan, Umman ve Ürdün’den gelen mesajlarda da benzer şekilde saldırı kınanırken, Türkiye’ye destek vurgusu öne çıktı. Bu ülkeler, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyerek yaralıların bir an önce iyileşmesi temennisinde bulundu.

Birleşik Arap Emirlikleri de saldırıyı “şiddet ve aşırılığın bir örneği” olarak nitelendirerek kınadı. Açıklamada, güvenliği hedef alan her türlü eylemin reddedildiği ifade edildi.

KÜRESEL DESTEK

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman da yayımladığı mesajda yaşanan acının derinliğine dikkat çekerek, hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralılar için şifa dileğinde bulundu.

Öte yandan Avustralya’nın Ankara Büyükelçisi Sally-Anne Vincent da saldırılardan duydukları üzüntüyü dile getirerek, hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini sundu.

Kahramanmaraş’taki saldırı, yalnızca Türkiye’de değil, uluslararası kamuoyunda da büyük yankı uyandırırken, çok sayıda ülkenin verdiği mesajlar, yaşanan acının küresel ölçekte paylaşıldığını bir kez daha ortaya koydu.