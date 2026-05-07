ABD “anlaşma tamam” demişti! İran dalga geçerek reddetti

İran ile ABD arasında aylardır devam eden diplomatik temaslarda yeni bir kriz başlığı ortaya çıktı. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Amerikan basınında yer alan “Tahran ve Washington anlaşmaya yakın” iddialarını kamuoyu önünde alaya alarak yalanladı.

Trump'tan 'İran ile anlaşma' açıklaması: Her şeyin tamamlanabilmesi için 1 hafta

Kalibaf, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, ABD merkezli haber platformu Axios’u doğrudan hedef aldı. İranlı siyasetçi, platformun adını İngilizce’de “sahte” ve “uydurma” anlamında kullanılan “faux” kelimesiyle birleştirerek “Fauxios Operasyonu” ifadesini kullandı.

ABD BASINIYLA ALAY ETTİ

Operation Trust Me Bro failed. Now back to routine with Operation Fauxios. — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) May 6, 2026

Paylaşımında ayrıca sosyal medyada sık kullanılan ve doğrulanmamış iddialarla alay etmek amacı taşıyan “Source: Trust Me Bro” göndermesine de yer veren Kalibaf, söz konusu haberin güvenilir bir kaynağa dayanmadığını savundu.

Tartışmaların fitilini ateşleyen haber, Axios tarafından yayımlanmıştı. Haberde, isimleri açıklanmayan ABD’li yetkililere dayandırılan değerlendirmelerde İran ile ABD’nin savaşın sona erdirilmesine yönelik bir mutabakat zaptı üzerinde anlaşmaya çok yakın olduğu ileri sürülmüştü.

İRAN İDDİALARI KABUL ETMİYOR

Söz konusu iddia kısa sürede uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, Tahran yönetiminden gelen bu sert çıkış dikkat çekti. İran cephesi, daha önce de benzer içerikte çıkan haberlerin “psikolojik operasyon” amacı taşıdığını savunmuştu.

Kalibaf’ın açıklaması, İran içinde Washington’a yönelik güvensizliğin sürdüğünü de ortaya koydu. Özellikle son dönemde ABD ile yürütülen temaslarda tarafların bazı başlıklarda ilerleme sağladığı konuşulsa da, İranlı yetkililer resmi bir anlaşma zemininin oluştuğu yönündeki değerlendirmeleri doğrulamadı.

WASHINGTON CEPHESİ CEVAP VERMEDİ

Uzmanlara göre Tahran yönetimi, kamuoyu baskısı ve bölgesel dengeler nedeniyle ABD ile yürütülen görüşmelere ilişkin kontrollü bir dil kullanmayı tercih ediyor. Bu nedenle perde arkasında diplomatik temaslar sürse bile İran yönetimi, “anlaşma tamam” görüntüsü verecek açıklamalardan özellikle kaçınıyor.

Öte yandan Washington cephesinden Kalibaf’ın açıklamalarına ilişkin henüz resmi bir değerlendirme yapılmadı. Ancak ABD medyasında, taraflar arasında dolaylı temasların sürdüğü ve çeşitli arabulucular üzerinden yeni formüllerin masada olduğu yönündeki haber akışı devam ediyor. (AA)