Hantavirüs krizi büyüyor: Virüslü yolcular farklı ülkelere mi dağıldı?

Arjantin’den hareket eden keşif gemisi MV Hondius’ta ortaya çıkan hantavirüsü salgını uluslararası paniğe dönüştü. Üç kişinin hayatını kaybettiği olayda, bazı yolcuların hastalık ortaya çıkmadan gemiden ayrılarak farklı ülkelere döndüğü iddiası endişeleri artırdı. Yetkililer salgının kaynağını araştırırken, gemide bulunan yolcuların açıklamaları dikkat çekti.

Güney Atlantik’te düzenlenen keşif yolculuğu, ölümcül bir salgın nedeniyle küresel alarma dönüştü. Arjantin çıkışlı lüks yolcu gemisi MV Hondius’ta görülen hantavirüsü vakaları sonrası üç kişinin yaşamını yitirmesi, sağlık otoritelerini harekete geçirdi.

Salgının ardından gemideki yolcu ve mürettebat üzerindeki incelemeler sürerken, İspanyol basınına konuşan bir yolcu yeni tartışmaları beraberinde getiren açıklamalarda bulundu. Yolcuya göre, seyahatin ilerleyen günlerinde en az 23 kişi Saint Helena Adası’nda gemiden ayrılarak kendi ülkelerine döndü. Ancak o dönemde gemideki olası salgın riski konusunda resmi bir uyarı yapılmadığı öne sürüldü.

BİRÇOK ÜLKEYE YAYILMIŞ OLABİLİR

İddialara göre yolcuların farklı kıtalara dağılması, virüsün uluslararası ölçekte yayılabileceği endişesini doğurdu. Gemiden ayrılan kişiler arasında Avustralya, ABD, İngiltere, Hollanda ve Tayvan’a dönen yolcuların bulunduğu belirtildi.

Öte yandan İsviçre makamları da gemiden indikten sonra ülkesine dönen bir yolcunun Zürih’te hastaneye kaldırıldığını doğruladı. Sağlık yetkilileri, temas zincirini belirlemek amacıyla soruşturmayı genişletirken, salgının gemi dışına taşınıp taşınmadığı inceleniyor.

HOLLANDALI ÇİFT Mİ BULAŞTIRDI?

Arjantinli yetkililerin ilk değerlendirmelerine göre ise virüsün kaynağı Hollandalı yaşlı çift olabilir. Çiftin, Ushuaia çevresinde gerçekleştirdikleri kuş gözlem gezisi sırasında hantavirüs kaptığı düşünülüyor. Durumlarının ağırlaşmasının ardından tedavi altına alınan çiftin kısa süre sonra hayatını kaybettiği bildirildi.

Uzmanlar, hantavirüsün özellikle kemirgenlerle temas sonucu bulaşabildiğini hatırlatarak, belirtiler gösteren kişilerin hızla sağlık kuruluşlarına başvurması gerektiği uyarısında bulundu. Salgının gerçek boyutunun ise önümüzdeki günlerde yapılacak testlerle netleşmesi bekleniyor.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

