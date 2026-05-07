Hantavirüs karaya da yayıldı! Ruhi Çenet'in yol arkadaşı karantinaya alındı

Hantavirüs karaya da yayıldı! Ruhi Çenet'in yol arkadaşı karantinaya alındı
Yayınlanma:
Ruhi Çenet'in bulunduğu MV Hondius gemisinde ölümlü vakalara neden olmasıyla gündeme gelen hantavirüs, karaya da yayıldı. Aynı geminin yolcusu olan bir kişi İsviçre'nin Zürih kentinde karantinaya alındı.

İsviçre Federal Halk Sağlığı Ofisi (FOPH), hantavirüs enfeksiyonu nedeniyle bir kişinin Zürih Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi altına alındığını açıkladı. Hastanın, hantavirüs vakaları nedeniyle dünya gündemine oturan ve YouTuber Ruhi Çenet’in de bir süre bulunduğu MV Hondius gemisiyle seyahat ettiği öğrenildi.

RUHİ ÇENET'İN YOL ARKADAŞI KARANTİNAYA ALINDI

Nisan ayı sonunda Güney Amerika seyahatini tamamlayarak Atlantik Okyanusu üzerinden MV Hondius gemisiyle İsviçre’ye dönen bir yolcu, kısa süre sonra hastalık belirtileri göstermeye başladı.

hantavirus-karaya-da-yayildi-ruhi-cenetin-yol-arkadasi-karantinaya-alindi-4.jpg

Ruhi Çenet de ölümcül virüsün kol gezdiği gemideymiş: Ünlü youtuber tek tek anlattıRuhi Çenet de ölümcül virüsün kol gezdiği gemideymiş: Ünlü youtuber tek tek anlattı

Zürih Üniversitesi Hastanesi’ne başvuran kişi, yapılan tetkiklerin ardından derhal izole edildi. Cenevre Üniversitesi Hastanesi’ndeki referans laboratuvarında gerçekleştirilen testler sonucunda hastanın hantavirüs taşıdığı resmen doğrulandı. Enfekte kişinin eşi ise herhangi bir semptom göstermemesine rağmen tedbir amaçlı karantinaya alındı.

hantavirus-karaya-da-yayildi-ruhi-cenetin-yol-arkadasi-karantinaya-alindi-2-001.jpg

Sağlık yetkilileri, hastanın İsviçre’ye ulaştıktan sonra temas kurmuş olabileceği kişileri belirlemek için çalışma yürütüyor.

HANTAVİRÜS KARAYA DA YAYILDI!

Hantavirüsün gemideki yayılımına ilişkin Arjantinli yetkililerden dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

hantavirus-karaya-da-yayildi-ruhi-cenetin-yol-arkadasi-karantinaya-alindi-3-001.jpg

İncelemelere göre, gemide hayatını kaybeden Hollandalı çiftin, yolculuk öncesinde Ushuaia’da katıldıkları bir kuş gözlem gezisi sırasında virüse maruz kalmış olabileceği üzerinde duruluyor. Çiftin bu gezi esnasında bir çöplük alanını ziyaret ettiği ve burada enfeksiyon taşıyıcısı kemirgenlerle temas etmiş olabileceği belirtiliyor.

İNSANDAN İNSANA BULAŞIR MI?

Hantavirüs genellikle Avrupa’da enfekte kemirgenlerin atıkları yoluyla bulaşsa da, yetkililer Güney Amerika’da görülen "Andes virüsü" türüne dikkat çekti. Bu özel türün nadiren de olsa insandan insana bulaşabildiği rapor ediliyor. Ünlü YouTuber Ruhi Çenet de aynı gemide 24 gün geçirdiğini açıklamış, gemideki ihmallere ve tek doktorun da hastalıkla mücadele ettiğine değinmişti. İsviçre’deki bu son vaka, gemideki salgının etkilerinin uluslararası alanda sürdüğünü ortaya koydu.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

O kaşığı yalamadan önce bir kez daha düşünün! Karşı koymak zor ama çiğ hamur tehlikeli bir tuzak
Fenerbahçe nasıl kurtulur? 'Mesih' bekler gibi 'Kurtarıcı' beklenmez
"Deli misin?" diyenlere inat 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi
40 dakikalık yol 40 saniye oldu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor: Barajlar yüzde 100 dolu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor
Barajlar yüzde 100 dolu
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Sihir değil mühendislik!
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu
Geleceği şansa bırakmayın: 60 yaşından sonra hayat kurtaran erken teşhis testleri
3 kişi kör oldu! Türkiye'de de satılan dev marka 8 milyon ürününü geri çağırdı
Bankalar kara haberi verdi: Tarlasını satan satana
Erman Toroğlu: "Sakın ha"yı öğrendim Galatasaray'la ilgili
Dünya
Harçsız inşa edildi 2 bin yıldır ayakta
Harçsız inşa edildi 2 bin yıldır ayakta
Son Dakika | Jeffrey Epstein'ın intihar notu ortaya çıktı
Son Dakika | Jeffrey Epstein'ın intihar notu ortaya çıktı