Hantavirüs karaya da yayıldı! Ruhi Çenet'in yol arkadaşı karantinaya alındı

İsviçre Federal Halk Sağlığı Ofisi (FOPH), hantavirüs enfeksiyonu nedeniyle bir kişinin Zürih Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi altına alındığını açıkladı. Hastanın, hantavirüs vakaları nedeniyle dünya gündemine oturan ve YouTuber Ruhi Çenet’in de bir süre bulunduğu MV Hondius gemisiyle seyahat ettiği öğrenildi.

RUHİ ÇENET'İN YOL ARKADAŞI KARANTİNAYA ALINDI

Nisan ayı sonunda Güney Amerika seyahatini tamamlayarak Atlantik Okyanusu üzerinden MV Hondius gemisiyle İsviçre’ye dönen bir yolcu, kısa süre sonra hastalık belirtileri göstermeye başladı.

Ruhi Çenet de ölümcül virüsün kol gezdiği gemideymiş: Ünlü youtuber tek tek anlattı

Zürih Üniversitesi Hastanesi’ne başvuran kişi, yapılan tetkiklerin ardından derhal izole edildi. Cenevre Üniversitesi Hastanesi’ndeki referans laboratuvarında gerçekleştirilen testler sonucunda hastanın hantavirüs taşıdığı resmen doğrulandı. Enfekte kişinin eşi ise herhangi bir semptom göstermemesine rağmen tedbir amaçlı karantinaya alındı.

Sağlık yetkilileri, hastanın İsviçre’ye ulaştıktan sonra temas kurmuş olabileceği kişileri belirlemek için çalışma yürütüyor.

HANTAVİRÜS KARAYA DA YAYILDI!

Hantavirüsün gemideki yayılımına ilişkin Arjantinli yetkililerden dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

İncelemelere göre, gemide hayatını kaybeden Hollandalı çiftin, yolculuk öncesinde Ushuaia’da katıldıkları bir kuş gözlem gezisi sırasında virüse maruz kalmış olabileceği üzerinde duruluyor. Çiftin bu gezi esnasında bir çöplük alanını ziyaret ettiği ve burada enfeksiyon taşıyıcısı kemirgenlerle temas etmiş olabileceği belirtiliyor.

İNSANDAN İNSANA BULAŞIR MI?

Hantavirüs genellikle Avrupa’da enfekte kemirgenlerin atıkları yoluyla bulaşsa da, yetkililer Güney Amerika’da görülen "Andes virüsü" türüne dikkat çekti. Bu özel türün nadiren de olsa insandan insana bulaşabildiği rapor ediliyor. Ünlü YouTuber Ruhi Çenet de aynı gemide 24 gün geçirdiğini açıklamış, gemideki ihmallere ve tek doktorun da hastalıkla mücadele ettiğine değinmişti. İsviçre’deki bu son vaka, gemideki salgının etkilerinin uluslararası alanda sürdüğünü ortaya koydu.