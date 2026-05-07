Harçsız inşa edildi 2 bin yıldır ayakta

Harçsız inşa edildi 2 bin yıldır ayakta
Yayınlanma:
Fransa'da bulunan Pont du Gard su kemeri, yaklaşık 2 bin yıl önce Roma döneminde inşa edildi. Üç katlı kemer sistemiyle yükselen 49 metre yüksekliğindeki yapı, harç kullanılmadan, sadece taş blokların ağırlık ve dengesiyle bugüne kadar sapasağlam ulaştı.

Fransa'nın güneyinde yer alan Pont du Gard, Roma mühendisliğinin en etkileyici örneklerinden biri olarak kabul ediliyor. Yaklaşık 2 bin yıl önce inşa edilen bu devasa su kemeri, büyüklüğü kadar hassas hesaplamalarıyla da dikkat çekiyor.

ÜÇ KATLI KEMER SİSTEMİ

Üç katlı kemer sistemiyle inşa edilen yapı, yaklaşık 49 metre yüksekliğe ve 275 metre uzunluğa sahip. Su kemerinin en dikkat çekici özelliği ise son derece düşük tutulan eğimi. Neredeyse fark edilmeyecek kadar az olan bu eğim sayesinde su, doğal akışıyla taşınabildi.

50 KİLOMETRELİK SU HATTI

Pont du Gard, tek başına bir köprü değil. Yaklaşık 50 kilometre uzunluğundaki bir su taşıma sisteminin en önemli parçası konumunda. Bu sistem sayesinde su, kaynağından alınarak Roma kenti Nîmes'e kadar ulaştırıldı. Tüm bu mesafe boyunca toplam yükseklik farkının oldukça sınırlı tutulması, yapının ne kadar hassas ölçümlerle inşa edildiğini gösteriyor.

Kruvaziyer ilçeye geldi! Turistler tarihi yerleri gezmek için limandan ayrıldıKruvaziyer ilçeye geldi! Turistler tarihi yerleri gezmek için limandan ayrıldı

HARÇ KULLANILMADAN İNŞA EDİLDİ

Yapının bir diğer çarpıcı özelliği ise inşa tekniği. Dev taş bloklar, neredeyse hiç harç kullanılmadan, yalnızca ağırlık ve denge prensibiyle üst üste yerleştirildi. Bazı taş blokların tonlarca ağırlığa ulaşmasına rağmen yapı yüzyıllardır ayakta kalmayı başardı.

Tarihin en büyük Viking hazinesi keşfedildi: 3 bin gümüş sikke bulunduTarihin en büyük Viking hazinesi keşfedildi: 3 bin gümüş sikke bulundu

GÜNÜMÜZE ULAŞAN MİRAS

Pont du Gard bugün hâlâ ayakta ve dünyanın en iyi korunmuş Roma yapılarından biri olarak kabul ediliyor. Üç katlı kemer yapısı ve dev ölçüleriyle antik dönemin mühendislik bilgisini günümüze taşıyor. Bu yapı yalnızca bir geçiş noktası değil; asıl işlevi suyu kilometrelerce uzağa taşımak olan bu sistem, modern teknolojinin olmadığı bir dönemde ulaşılan mühendislik seviyesini açıkça ortaya koyuyor.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

O kaşığı yalamadan önce bir kez daha düşünün! Karşı koymak zor ama çiğ hamur tehlikeli bir tuzak
Fenerbahçe nasıl kurtulur? 'Mesih' bekler gibi 'Kurtarıcı' beklenmez
"Deli misin?" diyenlere inat 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi
40 dakikalık yol 40 saniye oldu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor: Barajlar yüzde 100 dolu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor
Barajlar yüzde 100 dolu
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Sihir değil mühendislik!
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu
Geleceği şansa bırakmayın: 60 yaşından sonra hayat kurtaran erken teşhis testleri
3 kişi kör oldu! Türkiye'de de satılan dev marka 8 milyon ürününü geri çağırdı
Bankalar kara haberi verdi: Tarlasını satan satana
Erman Toroğlu: "Sakın ha"yı öğrendim Galatasaray'la ilgili
Dünya
Son Dakika | Jeffrey Epstein'ın intihar notu ortaya çıktı
Son Dakika | Jeffrey Epstein'ın intihar notu ortaya çıktı
İran’dan Hürmüz’deki gemiler hakkında açıklama: Yeni uygulama resmen başladı
İran’dan Hürmüz’deki gemiler hakkında açıklama: Yeni uygulama resmen başladı