Harçsız inşa edildi 2 bin yıldır ayakta

Fransa'nın güneyinde yer alan Pont du Gard, Roma mühendisliğinin en etkileyici örneklerinden biri olarak kabul ediliyor. Yaklaşık 2 bin yıl önce inşa edilen bu devasa su kemeri, büyüklüğü kadar hassas hesaplamalarıyla da dikkat çekiyor.

ÜÇ KATLI KEMER SİSTEMİ

Üç katlı kemer sistemiyle inşa edilen yapı, yaklaşık 49 metre yüksekliğe ve 275 metre uzunluğa sahip. Su kemerinin en dikkat çekici özelliği ise son derece düşük tutulan eğimi. Neredeyse fark edilmeyecek kadar az olan bu eğim sayesinde su, doğal akışıyla taşınabildi.

50 KİLOMETRELİK SU HATTI

Pont du Gard, tek başına bir köprü değil. Yaklaşık 50 kilometre uzunluğundaki bir su taşıma sisteminin en önemli parçası konumunda. Bu sistem sayesinde su, kaynağından alınarak Roma kenti Nîmes'e kadar ulaştırıldı. Tüm bu mesafe boyunca toplam yükseklik farkının oldukça sınırlı tutulması, yapının ne kadar hassas ölçümlerle inşa edildiğini gösteriyor.

Kruvaziyer ilçeye geldi! Turistler tarihi yerleri gezmek için limandan ayrıldı

HARÇ KULLANILMADAN İNŞA EDİLDİ

Yapının bir diğer çarpıcı özelliği ise inşa tekniği. Dev taş bloklar, neredeyse hiç harç kullanılmadan, yalnızca ağırlık ve denge prensibiyle üst üste yerleştirildi. Bazı taş blokların tonlarca ağırlığa ulaşmasına rağmen yapı yüzyıllardır ayakta kalmayı başardı.

Tarihin en büyük Viking hazinesi keşfedildi: 3 bin gümüş sikke bulundu

GÜNÜMÜZE ULAŞAN MİRAS

Pont du Gard bugün hâlâ ayakta ve dünyanın en iyi korunmuş Roma yapılarından biri olarak kabul ediliyor. Üç katlı kemer yapısı ve dev ölçüleriyle antik dönemin mühendislik bilgisini günümüze taşıyor. Bu yapı yalnızca bir geçiş noktası değil; asıl işlevi suyu kilometrelerce uzağa taşımak olan bu sistem, modern teknolojinin olmadığı bir dönemde ulaşılan mühendislik seviyesini açıkça ortaya koyuyor.