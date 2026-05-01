Kruvaziyer ilçeye geldi! Turistler tarihi yerleri gezmek için limandan ayrıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesine, "Marella Discovery" adlı kruvaziyerle 1812 yolcu geldi.

Malta bayraklı 264 metre uzunluğundaki gemi, Bodrum Limanı'nın iskelesine yanaştırıldı. Limassol Limanı'ndan gelen gemide çoğu İngiliz 1812 yolcu ile 732 personel bulunuyor.

Gemiden inen turistler, gümrük işlemlerinin ardından tarihi ve turistik yerleri ziyaret etmek üzere limandan ayrıldı.

Akşam saatlerinde ilçeden ayrılacak kruvaziyerin bir sonraki durağının Thira Limanı olacağı öğrenildi. (AA)

KRUVAZİYER GEMİ NEDİR?

Kruvaziyer gemi, üzerinde birçok konaklama, yemek, eğlence seçenekleri bulunan yüksek hizmet standartlarına sahip, programlanmış belirli rotalarda turistik amaçlı olarak çalışan yolcu gemileridir. Uluslararası Kruvaziyer Hatları Birliği'nin tanımı ile; derin sularda en az iki gün kalabilecek, en az 100 yolcu kapasiteli olmaları gerekiyor.

Deniz, Güneş'e ve kum bağlı klasik turizmden bıkan insanların alternatif arayışlarından biri de kruvaziyer turizmidir. Bu yolculuk turistin aradığı konforlu, güvenli, alternatifli güzergâh seçmelerine olanak sağlıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

