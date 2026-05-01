Yemek yaparken elbisesi tutuşan 91 yaşındaki kadın öldü

Aksaray’da yemek yaparken elbisenin tutuşması sonucu çıkan yangında yaşamını yitiren 91 yaşındaki Meryem Altınsoy, toprağa verildi.

Küçük Bölcek Mahallesi 2622 Sokak’ta 4 katlı bir binanın son katında yalnız yaşayan Meryem Altınsoy’un, dün saat 19.00 sıralarında ocakta yemek yaparken iddiaya göre elbisesi tutuştu. Alevleri söndürmek isterken evin koridorunda düşen Altınsoy’un eteğindeki yangın, bu kez halıyı tutuşturdu.

Alevler hızla yayılırken bu sırada Altınsoy’dan haber alamayan yakınları eve gelip kapıyı açtığında yangınla karşılaştı. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine sevk edildi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Eve gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde 4 çocuk annesi Altınsoy’un yaşamı yitirdiğini belirledi.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki otopsi işlemlerinin ardından Meryem Altınsoy’un cenazesi, yakınları tarafından teslim alınarak Somuncu Baba Külliyesi'ne getirildi.

Cenazeye Aksaray Valisi Murat Duru ile yakınları katıldı. Altınsoy, kılınan cenaze namazının ardından Ervah Mezarlığı'nda toprağa verildi. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

