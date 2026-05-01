Denizden toplanan çöpten gübre yaptılar: Şimdi marul ve çilek üretiyorlar

Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, AB destekli bir proje kapsamında Karadeniz kıyılarına vuran yosunları toplayarak gübreye dönüştürdü. Prof. Dr. Levent Bat öncülüğünde geliştirilen sıvı, katı ve kompost formlarındaki yosun gübresi, serada yetiştirilen marul ve çilekte 1,5 ayda olumlu sonuç verdi: Gübrelenen bitkiler, doğal koşullarda yetiştirilenlere kıyasla daha iri büyüdü.

KIYI KİRLİLİĞİNDEN ORGANİK TARIMA

Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, 2 yıl önce hayata geçirilen "Büyük Temizlik Projesi" kapsamında Karadeniz kıyılarına vuran yosunları toplayarak gübreye dönüştürüyor.

Avrupa Birliği'nin desteklediği, Marmara Belediyeler Birliği ile Batum Devlet ve Şumnu üniversitelerinin ortak olduğu proje "Interreg NEXT Karadeniz Havzası Sınır Ötesi İş Birliği Programı" çerçevesinde yürütülüyor.

Su Ürünleri Temel Bilimler Bölümü Başkanı Prof. Dr. Levent Bat, projenin ilk etabında yosundan gübre üretimini başardıklarını, ikinci etapta ise bu gübrenin tarımsal verimliliğe katkısını ölçtüklerini anlattı:

"Denizden kıyıya vuran algleri topladık ve bunlardan gübre elde etmeye çalıştık. Bu gübreler hem sıvı hem katı hem de kompos şeklinde yapıldı. Daha sonra uzman araştırmacı arkadaşlarımız hem marul hem de çileklerde denedi."

1 BUÇUK AYDA SONUÇ VERDİ

Fakülte bahçesindeki serada yosun gübresiyle yetiştirilen marul ve çilek fideleri yaklaşık 1 buçuk ayda belirgin sonuçlar verdi. Prof. Dr. Bat gelinen noktayı şöyle aktardı:

"Şu anda hem marullar hem çilekler büyümeye başladı. Marullar tam olarak toplanacak hale 5-10 gün içinde gelecektir. Çilekte de yeni yeni kızarmalar olduğunu görüyoruz. Bunlar yaklaşık 1,5 aylık süreçte bu hale geldi. Tahminlerimize göre 1-2 hafta içinde buranın tamamen kırmızı çileklerle ve büyük büyük marullarla kaplanmış olacağını göreceğiz. Bunların hepsi organik. Gübre koyduğumuz çilek ve marulların diğer doğal olarak bıraktığımız marul ve çileklerden biraz daha irice olduğunu görüyoruz. Bu da hedefimize ulaştığımızı gösteriyor."

Projenin ilerleyen aşamalarında yosun gübresinin farklı meyve ve sebze türlerinde de denenmesi planlanıyor.

(AA)

