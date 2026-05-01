Adilcevaz'da açan badem çiçeklerinin Van Gölü ile birleşen manzarası herkesi büyüledi

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde badem ağaçlarının çiçek açmasıyla Kız Taşı kıyısı pembe ve beyaza büründü. Dünyanın en büyük sodalı gölü Van Gölü'nün mavisiyle buluşan manzara, doğa fotoğrafçılarının her yıl bölgeye akın etmesini sağlayan doğal stüdyoya dönüşüyor. Badem çiçekleri, Adilcevaz'da ilkbaharın gelişini haber veren ilk işaretlerden biri.