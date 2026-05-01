Adilcevaz'da açan badem çiçeklerinin Van Gölü ile birleşen manzarası herkesi büyüledi

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde badem ağaçlarının çiçek açmasıyla Kız Taşı kıyısı pembe ve beyaza büründü. Dünyanın en büyük sodalı gölü Van Gölü'nün mavisiyle buluşan manzara, doğa fotoğrafçılarının her yıl bölgeye akın etmesini sağlayan doğal stüdyoya dönüşüyor. Badem çiçekleri, Adilcevaz'da ilkbaharın gelişini haber veren ilk işaretlerden biri.
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde badem ağaçları çiçek açtı.

Kız Taşı mevkiindeki ağaçlar pembe ve beyaz tonlara büründü.

Van Gölü'nün mavisiyle birleşen manzara göz alıcı görüntüler oluşturdu.

Bölgeye gelen vatandaşlar ve fotoğraf tutkunları hem göl manzarasının keyfini çıkardı hem de çiçekli ağaçları görüntüledi.

Badem çiçekleri, her yıl ilkbaharın gelişini haber veren ilk işaretlerden biri olarak Adilcevaz'da doğanın yeniden uyanışını simgeliyor.

Kıztaşı Sahili, yaz aylarındaki güzelliğinin yanı sıra bahar döneminde açan badem ağaçlarıyla da fotoğraf tutkunlarının gözdesi.

Van Gölü, dünyanın en büyük sodalı gölü olma özelliğiyle Adilcevaz kıyılarında eşsiz bir mavi zemin oluşturuyor.

Adilcevaz, Van Gölü'nün iklimi yumuşatıcı etkisiyle bölgenin genel karasal iklimine karşın mikroklima özelliği taşıyan ender ilçelerden biri.

Süphan Dağı eteklerinde 1.700 metre rakımda kurulan Adilcevaz, Urartu, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerinin izlerini bir arada yaşatıyor.

İlçeye adını verdiği düşünülen "Vad-il Cavz" ifadesi Arapçada "cevizler vadisi" anlamına geliyor; bölge tarihsel olarak ceviz bahçeleriyle tanınıyor.

Adilcevaz'a 6 kilometre uzaklıktaki Kef Kalesi, 2.270 metre yükseklikte Urartuların bölgede bıraktığı en önemli eserlerden biri olarak günümüze ulaştı.

Gölün derinliklerinde mikrobiyalitler, batık gemiler ve su altında kalmış kale sur kalıntıları bulunmasıyla Adilcevaz son yıllarda sualtı turizmininin de merkezine girdi.

Her yıl ekim ayının ilk haftasında düzenlenen geleneksel ceviz festivali, Adilcevaz'ı yurt içinden ve dışından binlerce ziyaretçiyle buluşturuyor.

Van Gölü'nün masmavi sularıyla pembe ve beyaz badem çiçeklerinin bir araya geldiği Kıztaşı kıyısı, doğa fotoğrafçıları tarafından "doğal stüdyo" olarak nitelendiriliyor. (AA)