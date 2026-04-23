Yaşlı kadını evinin bahçesinde bıçakladı!

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Konacık Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde, geçtiğimiz gün saat 17.30 sıralarında meydana gelen olayda, işten dönen Güler B., evinin bahçesine girdiği sırada bıçaklı saldırıya uğradı. Vücuduna aldığı 4 bıçak darbesiyle kanlar içerisinde yere yığılan Güler B.’nin çığlıklarını duyan oğlu, bahçeye koştuğunda annesini yaralı halde buldu.

HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI!

Yapılan ihbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Güler B., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Güler B.’nin hastanede tedavisi devam ederken, polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Saldırganın Güler'in eski erkek arkadaşı Ersin K. olduğu tespit edilirken şahıs, saklandığı evde suç aletiyle birlikte yakalandı.

UZAKLAŞTIRMA KARARININ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI!

Gözaltına alınan Ersin K. hakkında daha önceden Güler B.'ye yönelik uzaklaştırma kararının bulunduğu olduğu ortaya çıktı. Ersin K. karakoldaki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. Ersin K.'nin, Güler B.'yi kıskançlık nedeniyle bıçakladığını söylediği öğrenildi. (DHA)





