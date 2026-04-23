Ormanda ölü halde bulundu! Ailesi sinir krizi geçirdi

Antalya'da, Oğuz Kartal isimli 41 yaşındaki erkek, ormanda ölü olarak bulundu. Yanında boş ilaç kutuları bulunan Kartal'ın, olay yerine giden ailesi sinir krizi geçirdi.

Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Güzeloba mahallesi Lara caddesinde bulunan halk plajının karşısında yer alan ormanda, saat 12.30 sıralarında meydana gelen olayda, Oğuz Kartal ismindeki 41 yaşındaki erkek, ormanda hareketsiz halde yatarken bulundu.

ORMANA GEZMEYE GİDEN GRUP FARK ETTİ

Ormanda dolaşmaya gelen arkadaş grubu, yerde yatan ve uyuduğunu sandıkları kişiden tepki alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, üzerinden Oğuz Kartal adına kimlik çıkan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Çevrede yapılan incelemede, Kartal'ın yanında boş ilaç kutuları bulundu. Olayı duyup gelen Kartal'ın yakınları, sinir krizi geçirdi.

ORMANA GİDEN GENÇLER UYUDUĞUNU SANMIŞ

Cesedi bulan gruptakilerden Celal Biçer (18), "Oto cam işiyle uğraşıyoruz. Bugün işimiz erken bitti şansımıza, biz de evin önünde top oynuyorduk. Sonra canımız sıkıldı ormana geldik. Dolaşırken bir adam gördük. Biz uyuyor diye yanına gittik, seslendik, adam ölmüştü. Daha sonra ekiplere haber verdik" ifadelerini kullandı.

Olay yeri inceleme ve savcılık çalışmalarının ardından Kartal'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

