Adalet Bakanlığı'ndan faili meçhullerle ilgili yeni adım

Tunceli'de altı yıl sonra çözüme kavuşturulan Gülistan Doku soruşturmasıyla birlikte gündeme gelen faili meçhul dosyalar ile ilgili Adalet Bakanlığınca somut bir adım atıldı.

Adalet Bakanlığı tarafından, aralarında Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının da bulunduğu yedi yeni daire başkanlığı kurulmasına karar verildi.

ADALET BAKANLIĞI'NDAN FAİLİ MEÇHULLERLE İLGİLİ YENİ ADIM

Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı ile faili meçhul soruşturmaların cezasız kalmasının önlenmesi ve Cumhuriyet başsavcılıklarındaki dosyaların sistematik bir şekilde yeniden incelenmesi hedeflenirken, bu kapsamda; yeniden açılacak soruşturmalarla ilgili verilerin toplanıp analiz edilerek üst makamlara raporlanması, teknik ve kriminal konularda başsavcılıklara rehberlik edilmesi ve kurumlar arası koordinasyonun sağlanması öngörülüyor.

Ayrıca; kamuoyunu ilgilendiren vakalarda basın süreçlerinin yönetilmesi, istatistiklerin tutulması ve Bakanlık tarafından verilen benzer görevlerin yerine getirilmesi amaçlanıyor.

BAKANLIK BÜNYESİNE 7 AYRI DAİRE BAŞKANLIĞI

Adalet Bakanlığı bünyesinde oluşturulan yeni daire başkanlıkları ise şöyle:

Terör Suçları Daire Başkanlığı

Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Daire Başkanlığı

Doğal Afet ve Kazalar Daire Başkanlığı

Örgütlü, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Daire Başkanlığı

Kamu Düzeni, Dijital Ortam Güvenliği ve Dezenformasyonla Mücadele Daire Başkanlığı

Adli Emanet Daire Başkanlığı

Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı

Öte yandan, Örgütlü, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Daire Başkanlığının kurulmasıyla birlikte bakanlık bünyesindeki Örgütlü Suçlar Takip Bürosu kaldırıldı.