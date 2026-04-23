Adalet Bakanlığı'ndan faili meçhullerle ilgili yeni adım

Adalet Bakanlığı'ndan faili meçhullerle ilgili yeni adım
Adalet Bakanlığı, faili meçhul suçlarla ilgili yeni bir adım attı. Bakanlıktan alınan karar ile birlikte Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı kuruldu.

Tunceli'de altı yıl sonra çözüme kavuşturulan Gülistan Doku soruşturmasıyla birlikte gündeme gelen faili meçhul dosyalar ile ilgili Adalet Bakanlığınca somut bir adım atıldı.

Adalet Bakanlığı tarafından, aralarında Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının da bulunduğu yedi yeni daire başkanlığı kurulmasına karar verildi.

Son Dakika | Bakan Çiftçi'den Gülistan Doku'nun soruşturması hakkında açıklama! Dört müfettiş görevlendirildiSon Dakika | Bakan Çiftçi'den Gülistan Doku'nun soruşturması hakkında açıklama! Dört müfettiş görevlendirildi

ADALET BAKANLIĞI'NDAN FAİLİ MEÇHULLERLE İLGİLİ YENİ ADIM

Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı ile faili meçhul soruşturmaların cezasız kalmasının önlenmesi ve Cumhuriyet başsavcılıklarındaki dosyaların sistematik bir şekilde yeniden incelenmesi hedeflenirken, bu kapsamda; yeniden açılacak soruşturmalarla ilgili verilerin toplanıp analiz edilerek üst makamlara raporlanması, teknik ve kriminal konularda başsavcılıklara rehberlik edilmesi ve kurumlar arası koordinasyonun sağlanması öngörülüyor.

Ayrıca; kamuoyunu ilgilendiren vakalarda basın süreçlerinin yönetilmesi, istatistiklerin tutulması ve Bakanlık tarafından verilen benzer görevlerin yerine getirilmesi amaçlanıyor.

10 ve 18 yıllık 2 faili meçhul cinayet aydınlatıldı10 ve 18 yıllık 2 faili meçhul cinayet aydınlatıldı

BAKANLIK BÜNYESİNE 7 AYRI DAİRE BAŞKANLIĞI

Adalet Bakanlığı bünyesinde oluşturulan yeni daire başkanlıkları ise şöyle:

  • Terör Suçları Daire Başkanlığı
  • Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Daire Başkanlığı
  • Doğal Afet ve Kazalar Daire Başkanlığı
  • Örgütlü, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Daire Başkanlığı
  • Kamu Düzeni, Dijital Ortam Güvenliği ve Dezenformasyonla Mücadele Daire Başkanlığı
  • Adli Emanet Daire Başkanlığı
  • Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı

Öte yandan, Örgütlü, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Daire Başkanlığının kurulmasıyla birlikte bakanlık bünyesindeki Örgütlü Suçlar Takip Bürosu kaldırıldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Yeni düzenleme kabul edildi! Memurlara 247 bin TL ödeme yapılacak
Yeni düzenleme kabul edildi!
Memurlara yatacak para belli oldu
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Gelecek sadece elektrikli değil:
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Bağışıklığımız da kırışır!
Barış Alper Yılmaz'ın Rize'de HES direnişine katıldığı görüntüler ortaya çıktı
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Türkiye
Mersin’de kilolarca kokain ele geçirildi! 2 kişi tutuklandı
Mersin’de kilolarca kokain ele geçirildi! 2 kişi tutuklandı
Genç kadını defalarca ateş ederek öldüren saldırgana istenen ceza belli oldu!
Genç kadını defalarca ateş ederek öldüren saldırgana istenen ceza belli oldu!
Bahçede feci ölüm! Yaşlı adam traktörün şaft miline sıkışarak can verdi
Bahçede feci ölüm! Yaşlı adam traktörün şaft miline sıkışarak can verdi