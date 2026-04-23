Son Dakika | Bakan Çiftçi'den Gülistan Doku'nun soruşturması hakkında açıklama! Dört müfettiş görevlendirildi

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in tutuklandığını açıkladı. Çiftçi, dosyada tüm iddiaların titizlikle incelendiğini söyledi.

Ankara’da medya temsilcileriyle bir araya gelen Çiftçi, altı yıl önce Tunceli’de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’ya ilişkin soruşturmada gelinen son noktayı paylaştı. Doku’nun kaybolmasının kamu vicdanında derin bir hassasiyet yarattığını belirten Çiftçi, dosyada önceliğin maddi gerçeğin bütün yönleriyle ortaya çıkarılması olduğunu ifade etti.

DOKU'NUN NAAŞI İÇİN KONUŞTU

Çiftçi, "Umut Altaş'ın 2022’de Türkiye’den Meksika'ya, oradan da kaçak yollarla ABD'ye geçtiği tespit edildi. Şu anda ABD içinde aranıyor. Jandarma Genel Komutanlığımız cesedin bulunması için teknik ve lojistik destek sağlıyor. Süreç çok yönlü şekilde devam ediyor" dedi.

MÜFETTİŞLER GÖREVLENDİRİLDİ

Çiftçi’nin verdiği bilgiye göre, 17 Nisan 2026 tarihli onayla dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında, “delillerin karartıldığı” iddialarını araştırmak üzere iki mülkiye müfettişi görevlendirildi. Aynı tarihte Sonel görevden uzaklaştırıldı ve gözaltına alındı. Sonel, 21 Nisan’da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bakan Çiftçi, 20 Nisan 2026 tarihinde de olayın ardından yürütülen inceleme, araştırma ve soruşturma süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek amacıyla da iki polis müfettişinin daha görevlendirildiğini açıkladı.

Jandarma Genel Komutanlığının arama çalışmalarına teknik ve lojistik destek vermeyi sürdürdüğünü belirten Çiftçi, İçişleri Bakan Yardımcısı Kübra Güran’ın da dün Tunceli’de yerinde incelemelerde bulunduğunu söyledi. Çiftçi, Güran’ın Adalet Bakanlığı yetkilileriyle ortak bir toplantı yaptığını da kaydetti.

Soruşturmada hiçbir iddianın göz ardı edilmeyeceğini vurgulayan Çiftçi, “Bizim yaklaşımımız nettir: hiçbir iddia karşılıksız bırakılmaz, hiçbir ihmal görmezden gelinmez, hiçbir süreç karanlıkta kalmaz” dedi. Çiftçi, bu dosyada tek hedefin somut gerçeğin bütün yönleriyle ortaya çıkarılması olduğunu belirtti.