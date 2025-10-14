10 ve 18 yıllık 2 faili meçhul cinayet aydınlatıldı

10 ve 18 yıllık 2 faili meçhul cinayet aydınlatıldı
Yayınlanma:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Diyarbakır ve Balıkesir'de 10 ve 18 Yıllık iki cinayet dosyasının aydınlatıldığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı son açıklamada 10 ve 18 yıllık Diyarbakır ve Balıkesir'de iki faili meçhul cinayetin aydınlatıldığını ifade etti.

DİYARBAKIR'DA 10 YILLIK CİNAYETİN FAİLİ YAKALANDI

Diyarbakır'da 9 Ağustos 2015 tarihinde Çermik'te bir mağarada tanınmayacak bir cesedin bulunduğu ancak kimliğinin o dönem belirlenemediği, yapılan çalışmalar sonucunda maktulün kimliğinin G.B. olduğu belirlendi.

yeni-proje-16.jpg

10 yıl sonra kimliğin tanımlanmasının ardından failin M.B isimli erkek olduğu ve yakalandığı aktarıldı.

BALIKESİR'DE 18 YIL ÖNCE ERKEK CESEDİ BULUNMUŞTU

Bundan 18 sene önce 3 Nisan 2007 yılında Bandırma Gönen Çayı'nda bir erkek cesedi bulunmuş ancak kimliği tespit edilememişti. 2025 yılında özel bir ekip oluşturuldu ve 6 aylık çalışma sonucunda 6 şüpheli takip edildi. Cinayeti işleyen 1 kişi JASAT tarafından yakalandı.

Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde oldu:

“10 ve 18 Yıllık İki Cinayet Dosyası daha Aydınlatıldı: JASAT’tan Kaçış Yok” “Diyarbakır’da bir kadın cinayetinin faili ve Gönen Çayında cesedi bulunan bir şahsın katili, JASAT’ımız tarafından tespit edildi ve yakaladı” DİYARBAKIR: 09 Ağustos 2015 tarihinde Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde bir mağara içerisinde tanınmayacak biçimde bir ceset bulunmuş ancak kimliği belirlenememişti.

Yapılan çalışmalar sonucu; maktulün kimliğinin G.B. olduğu belirlenmişti. Bunun ardından tam 10 yıl sonra JASAT ekiplerimiz yeni yöntemlerle tekrar bu cinayetin failinin peşine düştü. M.B. isimli erkek şahsın cinayeti işlediği tespit edildi.

Yakalandı, adalete teslim edildi. BALIKESİR: 3 Nisan 2007 tarihinde Bandırma İlçesinde, Gönen Çayı içerisinde bir erkek cesedi bulunmuştu. Ancak mevcut delillerden şüphelilere ulaşılamamıştı. Soruşturma kapsamında; 2025 yılında özel bir ekip oluşturularak dosya yeniden incelendi. Yaklaşık 6 ay süren titiz çalışmalar sonucu, 6 şüpheli teknik ve fiziki takibe alındı. Cinayeti işlediği tespit edilen 1 şüpheli JASAT timlerimizce yakalandı.

Şanlıurfa’da; Zehra bebeğin failini peşini bırakmadan 11 yıl sonra, Bingöl’de ise isimsiz bebeğin katillerini 25 yıl sonra yakalayan Jandarma Dedektiflerimiz, bu kez de Diyarbakır’da işlenen cinayet ile Balıkesir Gönen Çayında bulunan erkek cesedi dosyalarının faillerini yakaladı.

Bu kabine dönemimizde Jandarma Suç Araştırma Timlerimiz (JASAT) 10 yıldan uzun süredir aranan toplam 103 şahsı yakaladı JASAT’ımız, milletimizin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden iz sürmeye, canla başla çalışmaya devam ediyor. Yıllar önce işlenen cinayetlerin peşini bırakmadan aydınlatılması için dosyaları tek tek yeniden değerlendiriyor. Emeği geçenleri tebrik ediyorum.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

