10 ve 18 yıllık 2 faili meçhul cinayet aydınlatıldı

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı son açıklamada 10 ve 18 yıllık Diyarbakır ve Balıkesir'de iki faili meçhul cinayetin aydınlatıldığını ifade etti.

DİYARBAKIR'DA 10 YILLIK CİNAYETİN FAİLİ YAKALANDI

Diyarbakır'da 9 Ağustos 2015 tarihinde Çermik'te bir mağarada tanınmayacak bir cesedin bulunduğu ancak kimliğinin o dönem belirlenemediği, yapılan çalışmalar sonucunda maktulün kimliğinin G.B. olduğu belirlendi.

10 yıl sonra kimliğin tanımlanmasının ardından failin M.B isimli erkek olduğu ve yakalandığı aktarıldı.

“10 ve 18 Yıllık İki Cinayet Dosyası daha Aydınlatıldı: JASAT’tan Kaçış Yok”



“Diyarbakır’da bir kadın cinayetinin faili ve Gönen Çayında cesedi bulunan bir şahsın katili, JASAT’ımız tarafından tespit edildi ve yakaladı”



❌DİYARBAKIR:

09 Ağustos 2015 tarihinde Diyarbakır’ın… pic.twitter.com/qlIuxXIZx7 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 14, 2025

BALIKESİR'DE 18 YIL ÖNCE ERKEK CESEDİ BULUNMUŞTU

Bundan 18 sene önce 3 Nisan 2007 yılında Bandırma Gönen Çayı'nda bir erkek cesedi bulunmuş ancak kimliği tespit edilememişti. 2025 yılında özel bir ekip oluşturuldu ve 6 aylık çalışma sonucunda 6 şüpheli takip edildi. Cinayeti işleyen 1 kişi JASAT tarafından yakalandı.

Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde oldu: