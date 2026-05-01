UNESCO listesindeki kuş cennetine bahar geldi: Su papatyaları ırmağı beyaza bürüdü

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, ilkbaharla birlikte su papatyaları, nilüferler ve düğün çiçekleriyle doğa tutkunlarını büyülüyor. 56 bin hektarlık alan, 365 kuş türüne ve Türkiye'nin nadir subasar ormanlarından birine ev sahipliği yapıyor.

ÜÇ İLÇEYE YAYILAN DEV ALAN

Samsun'un Bafra, 19 Mayıs ve Alaçam ilçeleri sınırlarında yer alan Kızılırmak Deltası, Türkiye'nin en önemli sulak alanları arasında gösteriliyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi Kızılırmak Deltası Sulak Alan Kuş Cenneti Sorumlusu Kadir Yılmaz alanın büyüklüğünü şöyle aktardı:

"Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan çok büyük bir bölge. 3 ilçeyi kapsıyor. Yüzde 80'i Bafra, yüzde 15'i 19 Mayıs, yüzde 5'i Alaçam ilçesi. 56 bin hektarlık devasa bir alandan bahsediyoruz. 21 bin 700 hektarı sulak alan. Gelen ziyaretçilerimiz burada üstü açık gezi otobüs turlarıyla, yine Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan akülü araçlar ve bisiklet turlarıyla bu eşsiz güzelliği seyredebiliyorlar."

SUBASAR ORMANI VE 365 KUŞ TÜRÜ

Deltadaki Galeriç Ormanı, Türkiye'nin nadir subasar ormanlarından biri olma özelliğini taşıyor. Suyla kaplı zeminde yükselen ağaçlar, açan çiçeklerle birleşince görsel bir şölen oluşturuyor. Bölgede belgelenen 365 kuş türü, deltayı Türkiye'deki diğer sulak alanlardan ayıran biyolojik çeşitliliğin en çarpıcı göstergesi. Alan her yıl doğa tutkunlarını, makro ve kuş fotoğrafçılarını, yerli ve yabancı binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.

