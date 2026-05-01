UNESCO listesindeki kuş cennetine bahar geldi: Su papatyaları ırmağı beyaza bürüdü

Yayınlanma:
UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, ilkbaharla birlikte su papatyaları ve nilüferlerle renkleniyor. Samsun'un üç ilçesine yayılan 56 bin hektarlık dev alan, 365 kuş türü ve Türkiye'nin nadir subasar ormanlarından Galeriç Ormanı'yla doğa tutkunlarını, kuş ve makro fotoğrafçılarını her yıl binlerce kilometre öteden çekiyor.

ÜÇ İLÇEYE YAYILAN DEV ALAN

Samsun'un Bafra, 19 Mayıs ve Alaçam ilçeleri sınırlarında yer alan Kızılırmak Deltası, Türkiye'nin en önemli sulak alanları arasında gösteriliyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi Kızılırmak Deltası Sulak Alan Kuş Cenneti Sorumlusu Kadir Yılmaz alanın büyüklüğünü şöyle aktardı:

"Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan çok büyük bir bölge. 3 ilçeyi kapsıyor. Yüzde 80'i Bafra, yüzde 15'i 19 Mayıs, yüzde 5'i Alaçam ilçesi. 56 bin hektarlık devasa bir alandan bahsediyoruz. 21 bin 700 hektarı sulak alan. Gelen ziyaretçilerimiz burada üstü açık gezi otobüs turlarıyla, yine Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan akülü araçlar ve bisiklet turlarıyla bu eşsiz güzelliği seyredebiliyorlar."

SUBASAR ORMANI VE 365 KUŞ TÜRÜ

Deltadaki Galeriç Ormanı, Türkiye'nin nadir subasar ormanlarından biri olma özelliğini taşıyor. Suyla kaplı zeminde yükselen ağaçlar, açan çiçeklerle birleşince görsel bir şölen oluşturuyor. Bölgede belgelenen 365 kuş türü, deltayı Türkiye'deki diğer sulak alanlardan ayıran biyolojik çeşitliliğin en çarpıcı göstergesi. Alan her yıl doğa tutkunlarını, makro ve kuş fotoğrafçılarını, yerli ve yabancı binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.

(DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Düden Gölü kuraklıktan döndü: Tekrar pembeye büründü
Düden Gölü yeniden uyandı
Pembeye büründü
Okullarda sistem tamamen değişecek: Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Okullarda sistem tamamen değişecek
Her emekliye aynı para yatmayacak! Bayram ikramiyesinde emeklilere kara haber
Doğa firarda! Bitkiler valizini topladı Kuzeydoğu’ya göç ediyor
Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Türkiye
Dilencinin üzerinden binlerce lira çıktı
Dilencinin üzerinden binlerce lira çıktı
Mardin'de akaryakıt yüklü tanker alev aldı!
Mardin'de akaryakıt yüklü tanker alev aldı!
Esenyurt'ta 35 katlı binada yangın
Esenyurt'ta 35 katlı binada yangın