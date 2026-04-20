Kruvaziyer ilçeye yüzlerce turist getirdi: Bir sonraki durağı Santorini Limanı

Bahamalar bayraklı 134 metre uzunluğundaki gemi, Bodrum Limanı'nın iskelesine yanaştırıldı.

Kuşadası Limanı'ndan gelen gemide çoğu ABD'li 247 yolcu ile 197 personel bulunuyor.

264 metrelik dev gemi ilçeye 1752 turist getirdi

TURİSTLER LİMANDAN AYRILDI

Gemiden inen turistler, gümrük işlemlerinin ardından tarihi ve turistik yerleri ziyaret etmek üzere limandan ayrıldı.

Akşam saatlerinde ilçeden demir alacak kruvaziyerin bir sonraki durağının Santorini Limanı olacağı öğrenildi. (AA)

KRUVAZİYER GEMİ NEDİR?

Kruvaziyer gemi, üzerinde birçok konaklama, yemek, eğlence seçenekleri bulunan yüksek hizmet standartlarına sahip, programlanmış belirli rotalarda turistik amaçlı olarak çalışan yolcu gemileridir. Uluslararası Kruvaziyer Hatları Birliği'nin tanımı ile; derin sularda en az iki gün kalabilecek, en az 100 yolcu kapasiteli olmaları gerekiyor.

Deniz, Güneş'e ve kum bağlı klasik turizmden bıkan insanların alternatif arayışlarından biri de kruvaziyer turizmidir. Bu yolculuk turistin aradığı konforlu, güvenli, alternatifli güzergâh seçmelerine olanak sağlıyor.