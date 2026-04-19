264 metrelik dev gemi ilçeye 1752 turist getirdi

Muğla'nın Bodrum ilçesine, "Marella Discovery" adlı kruvaziyer 1752 yolcu getirdi.

Malta bayraklı 264 metre uzunluğundaki gemi, Bodrum Limanı'nın iskelesine yanaştırıldı.

Thira Limanı'ndan gelen gemide çoğu İngiliz 1752 yolcu ile 736 personel bulunuyor. Gemiden inen turistler, gümrük işlemlerinin ardından tarihi ve turistik yerleri ziyaret etmek üzere limandan ayrıldı.

Akşam saatlerinde ilçeden ayrılacak kruvaziyerin bir sonraki durağının Heraklion Limanı olacağı öğrenildi. (AA)

KRUVAZİYER GEMİ NEDİR?

Kruvaziyer gemi, üzerinde birçok konaklama, yemek, eğlence seçenekleri bulunan yüksek hizmet standartlarına sahip, programlanmış belirli rotalarda turistik amaçlı olarak çalışan yolcu gemileridir. Uluslararası Kruvaziyer Hatları Birliği'nin tanımı ile; derin sularda en az iki gün kalabilecek, en az 100 yolcu kapasiteli olmaları gerekiyor.

Deniz, Güneş'e ve kum bağlı klasik turizmden bıkan insanların alternatif arayışlarından biri de kruvaziyer turizmidir. Bu yolculuk turistin aradığı konforlu, güvenli, alternatifli güzergâh seçmelerine olanak sağlıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

