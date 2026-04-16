Son dakika | Okul saldırganının emniyet müdürü babasının ifadesi ortaya çıktı! Poligonda birlikte atış talimi yapmışlar

Tutuklu bulunan okul saldırganı İsa Aras'ın babası Polis Müfettişi Uğur Mersinli'nin mahkemede verdiği ifadenin detayları netleşti. İfadede yer alan bilgiler, saldırıya giden süreçte failin silahlara nasıl erişim sağladığını ve öncesinde yaşananları ortaya koydu.

EVİNDE 7 TABANCA VE 2 AV TÜFEĞİ BULUNUYOR

Gazeteci Burak Doğan'ın aktardığı bilgilere göre Polis Müfettişi Uğur Mersinli, mahkemedeki beyanında kendi üzerine kayıtlı silahların dökümünü yaptı. Evde çok sayıda ateşli silah bulunduğunu belirten Mersinli, ifadesinde bu durumu şu sözlerle anlattı:

"7 tane taşıma ruhsatlı silahım vardır, iki tane de av tüfeğim vardır, bunlarda mevzuat kapsamında sahipliği kendi adıma olan tüfeklerdir."

PSİKOLOG "TOPLUMA UYUM PROBLEMİ YAŞAR" DİYE UYARMIŞ

Emniyet müdürü baba, oğlunun ev içindeki hal ve hareketleri ile aldığı psikolojik desteğe dair bulguları da mahkemeye sundu. Çocuğunun dijital alışkanlıklarına ve gizlenme eğilimine değinen Mersinli, "Oğlum interaktif oyunlar oynardı, odasına girdiğimde ise her şeyi kapatırdı" dedi.

Mersinli'nin ifadesinde, saldırgan oğlunun durumuyla ilgili daha önce bir uzmandan uyarı aldıkları gerçeği de yer aldı. Baba Mersinli, "Psikolog, oğlumun topluma uyumu noktasında problem yaşayacağını, biraz takip edilmesi gerektiğini söyledi" ifadelerini kullandı.

UZMAN UYARISINA RAĞMEN EMNİYET POLİGONUNDA SİLAH TALİMİ

İfade tutanaklarına göre; psikoloğun "takip edilmeli" uyarısında bulunduğu İsa Aras, olaydan kısa süre önce silah kullanmaya yöneldi. Mersinli, oğlunun yaklaşık 1 ay önce kendisine arkadaşlarının silahla atış yaptığını anlattığını belirterek, "Kendisine ne zaman yaptıracağımı sordu" dedi. Baba Mersinli, bu talebin ardından yaşanan ve saldırıya giden süreci hızlandıran olayı mahkemede şu sözlerle dile getirdi:

"Pazartesi günü emniyetin poligonuna giderek kendime ait silah ile atış yaptım, oğluma da birkaç el atış yaptırdım."