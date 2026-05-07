Trump’ın Hürmüz planı 36 saat dayandı! En büyük darbe müttefikten geldi

ABD’nin Hürmüz Boğazı’nda başlatmayı planladığı yeni askeri operasyonun, Körfez’de beklenmedik bir diplomatik krize yol açtığı iddia edildi. Amerikan basınında yer alan haberlere göre, Başkan Donald Trump yönetiminin “Özgürlük Projesi” adı verilen operasyonu, başlamasının üzerinden henüz iki gün bile geçmeden durduruldu.

İran’dan Hürmüz’deki gemiler hakkında açıklama: Yeni uygulama resmen başladı

NBC News’in ABD’li yetkililere dayandırdığı habere göre, operasyonun askıya alınmasındaki en kritik unsur Suudi Arabistan’ın tutumu oldu. İddiaya göre Riyad yönetimi, ABD ordusunun bölgedeki üsleri ve hava sahasını operasyon kapsamında kullanmasına onay vermedi.

SUUDİ ARABİSTAN HAVA SAHASINI KAPATTI İDDİASI

Özellikle Riyad yakınlarında bulunan Prens Sultan Hava Üssü’nün kullanımına izin çıkmaması, Washington’un askeri planlamasını ciddi şekilde sekteye uğrattı. Bölgedeki coğrafi koşullar nedeniyle Körfez ülkelerinin hava sahalarının operasyon için büyük önem taşıdığı belirtiliyor.

Haberde, Trump yönetiminin operasyon kararını müttefiklerine önceden yeterince bildirmediği ve bu durumun Körfez başkentlerinde rahatsızlık yarattığı öne sürüldü. Bazı diplomatik kaynaklar, Umman dahil bazı ülkelerin operasyon detaylarını sosyal medya paylaşımlarının ardından öğrendiğini savundu.

ÇATIŞMAYA SICAK BAKILMIYOR

Krizi aşmak için Başkan Trump ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildiği ancak temasların sonuç vermediği iddia edildi. Görüşmenin ardından Washington’un operasyonu geçici olarak durdurma kararı aldığı belirtildi.

Suudi kaynaklar ise yaşanan gerilimin temel nedeninin “hızlı gelişen süreç” olduğunu savundu. Riyad yönetiminin, İran ile ABD arasında doğrudan bir çatışma yaşanmasını istemediği ve Pakistan’ın yürüttüğü arabuluculuk girişimlerini desteklediği ifade edildi.

YENİ TEKLİF DEĞERLENDİRİLİYOR

Operasyonun askıya alınmasının ardından diplomatik temasların yoğunlaştığı görüldü. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD’den gelen yeni teklifin değerlendirildiğini açıklarken, Pakistan’ın taraflar arasında ara bulucu rolü üstlendiği bildirildi.

Trump ise yaptığı açıklamada, tarafların anlaşmaya varma ihtimalinin bulunduğunu ancak diplomatik sürecin başarısız olması halinde askeri seçeneğin yeniden gündeme gelebileceğini söyledi.