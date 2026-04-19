Panama bandıralı bir gemide 106 kilo kokain ele geçirildi

MİT, Jandarma ve Sahil Güvenlik ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği dev operasyonda, Panama bandıralı bir gemide konteynerlere gizlenmiş 106 kilo kokain ele geçirildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; MİT, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonda, Türkiye karasularına giriş yapan Panama bandıralı bir gemide 106 kilogram kokain yakalandı.

106 KİLO KOKAİN TESPİT EDİLDİ

Panama'dan hareket eden ve uyuşturucu madde taşıdığına dair istihbarat alınan gemi, İstanbul MİT Bölge Başkanlığı ve jandarma ekiplerini harekete geçirdi. Türkiye karasularına giren gemi, Kocaeli açıklarında İstanbul istikametine seyir halindeyken Sahil Güvenlik unsurları tarafından durduruldu.

Sahil Güvenlik botlarının refakatinde Ambarlı Limanı’na çekilen gemide geniş çaplı arama başlatıldı. Dedektör köpeklerin de katıldığı detaylı aramalarda, konteynerler içerisine gizlenmiş halde 106 kilo kokain tespit edildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler, güvenlik güçleri tarafından imha edilmek üzere muhafaza altına alındı.

"SIFIR TOLERANS"

Gerçekleştirilen uluslararası çaplı operasyonun ardından Adalet Bakanı Akın Gürlek bir açıklama yaptı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü iradesiyle ortaya koyduğu 'Zehir Tacirlerine Karşı Sıfır Tolerans' ilkemiz doğrultusunda; sokaklarımızı bu illetten temizlemeye, baronların kökünü kazımaya kararlıyız. Bu başarılı operasyonda emeği geçen Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımıza, İstanbul İl Jandarma Komutanlığımıza, Sahil Güvenlik Komutanlığımıza, MİT Başkanlığımıza ve tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum. Zehir tacirlerine dünyayı dar edeceğiz!" (DHA)

